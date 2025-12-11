11. december 2025

Meddelelse nr. 29

Ændringer i selskabets Direktion

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 11. december 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S ("BioPorto") (CPH:BIOPOR) meddelte i dag, at Niels Høy Nielsen har opsagt sin stilling som CFO for BioPorto for at tiltræde en CFO-stilling i et andet selskab.

"Jeg har værdsat det tætte samarbejde med Niels i de sidste par måneder, siden jeg tiltrådte min stilling i BioPorto. Niels har ydet vigtige bidrag til virksomheden og jeg ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige stilling," sagde Carsten Buhl, CEO i BioPorto.

Niels Høy Nielsen vil fortsætte i sin nuværende rolle i selskabet frem til marts 2026. Selskabet vil samtidig hermed evaluere sin fremtidige organisationsstruktur.

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

