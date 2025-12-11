SPIE signe un accord pour l’acquisition d’Artemys en France

Cergy, le 11 décembre 2025 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, signe un accord pour l’acquisition de 93 % d’Artemys, un expert de la transformation numérique en France.

Fondé en 1989 et basé à Paris, Artemys regroupe plusieurs entités spécialisées dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d’information de ses clients. Le groupe dispose d’un portefeuille de clients diversifié notamment dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, et du luxe. Fort de 420 collaborateurs répartis dans 7 agences, Artemys a généré en 2024 une production de 82 millions d’euros environ.

Grâce à cette acquisition, SPIE renforce ses expertises dans les domaines stratégiques du cloud, du big data et de la cybersécurité à destination des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France.

Boris Gunther, directeur associé d’Artemys, a déclaré : « Artemys, avec l’ensemble de ses entités, s’est développé sur la passion, le talent et l’énergie de ses équipes. Cette histoire, nous en sommes profondément fiers. Aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre enthousiasmant : aux côtés de SPIE ICS (France), nous allons continuer à grandir, innover et offrir à nos clients toujours plus de valeur ajoutée. »

Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS (France), a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’Artemys au sein de SPIE ICS. Leur haut niveau d’expertise sur les infrastructures des systèmes d’information vient renforcer nos compétences dans la transformation numérique et nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes dans des domaines stratégiques tels que le cloud, la cybersécurité ou la data. »

La finalisation de la transaction est prévue d’ici début 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com



SPIE

Alexandra Bournazel

Directrice des relations investisseurs

Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72

alexandra.bournazel@spie.com IMAGE 7

Laurent Poinsot

Consultant

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 77

spie@image7.fr SPIE France

Cécile Michard

Directrice de la communication

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 95

cecile.michard@spie.com

www.spie.com

https://www.facebook.com/SPIEgroup

Pièce jointe