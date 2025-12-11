Voltalia remporte 68 mégawatts en Italie lors de l’appel d’offres FERX

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir sécurisé un tarif garanti de 20 ans pour 68 mégawatts de projets solaires en Italie

Voltalia Italie, implanté à Milan depuis 2019 et à Agrigente depuis 2022, dispose d’un pipeline solaire et stockage de plus de 500 mégawatts et franchit une nouvelle étape avec quatre projets sélectionnés lors de l’appel d’offres tarifaire FERX, renforçant ainsi son rôle dans le développement des énergies renouvelables en Italie.

L’entreprise détient plus de 100 mégawatts autorisés, dont 68 mégawatts bénéficient désormais d’un tarif indexé sur 20 ans, garantissant des revenus stables pour les prochaines années.

Ces futures centrales solaires produiront une quantité d’énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 110 499 habitants et éviteront l’émission de 58 750 tonnes de CO₂ par an.

En tant qu’Entreprise à Mission, Voltalia Italie vise à être un partenaire clé pour atteindre l’objectif italien de 52 gigawatts d’ici 2030, en continuant d’investir dans le développement, la construction et l’exploitation de projets renouvelables, favorisant ainsi le développement local.

A ce jour, le groupe exploite 24 mégawatts en Italie à travers Voltalia Italie et sa filiale Helexia.

« En remportant 68 mégawatts lors de l’appel d’offres FERX en Italie, Voltalia démontre sa capacité à développer et livrer des projets d’énergie renouvelable efficaces et durables, tout en favorisant des relations solides avec les communautés locales. Cette réussite confirme notre ambition de renforcer notre position en Europe et de contribuer à la transition énergétique locale », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, 28 janvier 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

