Rogers Xfinity accueille Amazon Luna

TORONTO, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’Amazon Luna sur Rogers Xfinity, une nouveauté qui vient enrichir sa plateforme de divertissement de classe mondiale. Cette annonce survient au moment où le nombre d’adeptes de jeux vidéo au pays continu de croître. En effet, plus de 70 % des Canadiens et Canadiennes rapportent jouer à des jeux vidéo.1

« Grâce à Amazon Luna, la clientèle de Rogers Xfinity peut jouer, se divertir et regarder ses émissions et films préférés sur une seule et même plateforme, se réjouit Bret Leech, président, Services résidentiels chez Rogers. Cet ajout signifie que notre clientèle a dorénavant accès à des jeux d’une qualité digne d’une console comme Fortnite et L’Héritage de Poudlard, le tout propulsé par l’Internet le plus fiable au pays. »

La plateforme Amazon Luna est disponible dès maintenant via la Diffusion en continu Rogers Xfinity. Elle sera également accessible l’année prochaine pour des millions d’autres clientes et clients abonnés à Divertissement Rogers Xfinity.

La clientèle abonnée à Amazon Prime ou à Luna Premium peut instantanément accéder à plus de 100 jeux vidéo en nuage directement à partir d’un appareil Divertissement Rogers Xfinity admissible; aucune console n’est requise. Les membres Prime ont accès à plus de 50 titres prisés comme L’Héritage de Poudlard et Indiana Jones et le Cercle ancien, ainsi que des jeux familiaux tels que Courtroom Chaos Starring Snoop Dogg et The Jackbox Party Pack 9.

Il suffit de dire « Luna » dans la télécommande vocale Rogers Xfinity primée pour commencer et se connecter à son compte Amazon afin d’explorer une bibliothèque en constante expansion. Les jeux se lancent instantanément, sans téléchargement, et il est possible d’utiliser n’importe quelle manette Bluetooth ou la manette Amazon Luna. Pour jouer aux jeux de la collection GameNight, il suffit de balayer le code QR qui s’affiche sur son téléviseur et d’utiliser son téléphone intelligent comme manette.

Rogers Xfinity est propulsé par la plateforme Entertainment OS de Comcast reconnue mondialement et offre une expérience inégalée aux Canadiens et Canadiennes grâce à l’Internet le plus fiable au pays.2 Avec l’ajout d’Amazon Luna, la clientèle bénéficie maintenant d’un service de jeu en nuage, en plus d’un accès à la télé en direct, à du contenu sur demande, à des chaînes gratuites et à des applis de diffusion continue, le tout dans une interface conviviale.

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com/.

1 Selon l’enquête The Future of Gaming – Canada – 2025 publiée par Mintel en mars 2025.

2 Selon les prix obtenus pour l’expérience globale à l’échelle du pays en fonction des résultats en matière de vitesse de téléchargement, de fiabilité de l’expérience et de constance de la qualité. Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience offerte par les services à large bande fixes, mars 2025. Résultats tirés d’une analyse indépendante des services à large bande fixes et fondés sur des mesures de performance enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2024. © 2025 Opensignal Limited.