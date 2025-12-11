BitMEX lanza nueva experiencia de trading móvil con diseño y controles intuitivos

VICTORIA, Seychelles, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más seguras, anunció hoy importantes mejoras en su aplicación móvil, presentando una interfaz rediseñada y un nuevo modelo de interacción destinado a facilitar un trading de derivados de criptomonedas más rápido, claro e intuitivo mientras se está en movimiento. La actualización ofrece una experiencia de usuario simplificada que prioriza reacciones instantáneas, flujos de órdenes simplificados y mejor acceso a las herramientas de trading esenciales.

"El rediseño de la aplicación BitMEX Mobile representa un paso importante en nuestro compromiso de ofrecer a los traders herramientas más rápidas, claras e intuitivas”, dijo Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. "Creamos esta experiencia para igualar el ritmo y la precisión que nuestros usuarios exigen, y para simplificar la forma en que interactúan con todo el poder de BitMEX".

La aplicación BitMEX Mobile actualizada cuenta con una interfaz más ligera y enfocada que resalta la jerarquía de la información y reduce el ruido visual. Los traders ahora pueden usar controles más rápidos basados en gestos, incluyendo “Deslizar para Cerrar”, que permite a los usuarios cerrar posiciones con un solo movimiento. El flujo de Quick Trade (trading rápido) también ha sido rediseñado para ayudar a los usuarios a ingresar al mercado con menos toques y mayor claridad.

Las mejoras adicionales incluyen un proceso KYC simplificado, compras de fiat a cripto con un solo clic y mejor navegación de mercados y acciones de cuenta mediante controles basados en gestos. Los usuarios pueden acceder a más de 80 contratos de derivados con baja latencia, junto con bots de trading, capacidades de copy trading, compras instantáneas de cripto y conversiones de cripto sin comisiones.

"Consideramos que el trading móvil es fundamental para el futuro de los mercados de derivados", dijo Lutz. "El trading de derivados depende de la precisión y la toma de decisiones rápida, y una experiencia móvil bien diseñada puede apoyar eso. Esta actualización sienta las bases para un entorno más inteligente y fluido, y continuaremos refinando cada detalle que ayude a los traders a actuar con confianza en tiempo real.

El relanzamiento de la aplicación BitMEX Mobile marca el primer paso en una serie más amplia de mejoras de producto que se implementarán en los próximos meses. BitMEX continuará centrándose en mejorar la ejecución, simplificar la complejidad y ampliar el acceso a herramientas de trading avanzadas para usuarios en todo el mundo. Más detalles sobre los nuevos cambios se pueden encontrar aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas OG, proporcionando a los traders profesionales una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, liquidez profunda nativa en cripto y especialmente en BTC, y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, ninguna criptomoneda se ha perdido por intrusión o hackeo, permitiendo a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros y que tienen acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también estuvo entre las primeras plataformas de intercambio en publicar datos en cadena de pruebas de reservas y pruebas de pasivos. La plataforma continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando la seguridad de que los fondos de los clientes se almacenan de manera segura y segregada.

Para más información, los usuarios pueden visitar BitMEX Blog o www.bitmex.com y seguir Discord, Telegram y Twitter. Para más información, comuníquese con press@bitmex.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfa3be3b-d50d-4689-949a-309da56f286f