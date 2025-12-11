Résultats de l’assemblée annuelle des actionnaires

ROUYN-NORANDA, Québec, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI; OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 10 décembre 2025 (« l’Assemblée »). Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée ont été approuvées avec un pourcentage de plus de 94 % des actions votées.

Les actionnaires ont élu chacun des candidats présentés à la circulaire de la direction relative à l’Assemblée, soit: René Branchaud, Loïc Bureau, Pascal Hamelin, Éric Gratton, François Mestrallet, Noureddine Mokaddem et Chad Williams.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. ont été reconduits à titre d’auditeurs de la Société pour son exercice se terminant le 30 juin 2026.

Lors de la réunion des administrateurs qui a suivi l’Assemblée, Noureddine Mokaddem a été nommé comme nouveau président du conseil de la Société alors que les autres dirigeants ont été reconduits dans leurs postes, soit: Pascal Hamelin, président et chef de la direction, Alain Lévesque, chef des finances, Robert Gagnon, vice-président exploration et Julie Godard, secrétaire corporative.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

