Les 12 jours de célébrations des Fêtes 2025 d’Air Canada : une année consacrée à enrichir les connexions mondiales et à rehausser l’expérience des passagers

Plus de 12 nouvelles destinations internationales lancées en 2025, et 7 déjà annoncées pour 2026

Nouveautés à bord : Wi-Fi rapide et gratuit* en Amérique du Nord, collations de qualité, bières et vins offerts sans frais à tous les clients

MONTRÉAL, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que 2025 tire à sa fin, Air Canada revient sur une année marquée par des réalisations et des étapes importantes. Reconnaissante de la fidélité de ses clients, du professionnalisme dévoué de ses employés et du soutien de ses partenaires, Air Canada célèbre son leadership mondial. Voilà ce qu’illustre la vidéo 12 jours de célébrations de la société aérienne, qui souligne également l’engagement d’Air Canada à s’appuyer sur ses succès alors qu’elle se tourne vers une année 2026 prometteuse.





« En réfléchissant au bilan de l’année, nous sommes profondément reconnaissants de la fidélité de nos clients et du dévouement de nos employés, qui représentent ce que le Canada a de meilleur à offrir dans le monde entier, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Nous avons franchi de nombreuses étapes marquantes, qu’il s’agisse de l’expansion accrue de notre réseau, du rehaussement du service clientèle ou du renforcement de nos liens avec les collectivités. Notre vidéo 12 jours de célébrations met en lumière certaines de ces réalisations. Au nom de nos 40 000 employés partout dans le monde, je vous souhaite de joyeuses Fêtes. Nous avons hâte d’accueillir nos clients à bord pendant cette période de réjouissances et tout au long de l’année 2026. »

Les 12 jours de célébrations 2025 d’Air Canada :

Plus tôt cette année, Air Canada a annoncé une bonification considérable de son horaire de vols pour l’Amérique latine dès cet hiver, avec quatre nouvelles destinations, 13 nouvelles liaisons et une capacité accrue de 16 %.

En septembre, le transporteur a fièrement reçu, pour la sixième année d’affilée, la Cote cinq étoiles dans la catégorie sociétés aériennes internationales lors de la cérémonie de remise des prix 2026 de l’Airline Passenger Experience Association (APEX). En outre, son service Wi-Fi à bord, commandité par Bell et offert sans frais aux membres Aéroplan, a été reconnu comme offrant la meilleure connectivité à bord. Ces prix ont été décernés sur la base d’un vote auquel plus d’un million de clients ont participé.

10 millions de membres Aéroplan



Aéroplan, le programme de fidélité d’Air Canada, a franchi une étape historique en 2025 : il a atteint les 10 millions de membres! Cette année, Aéroplan a également élargi sa portée grâce à une série de nouveaux partenariats visant à rendre la fidélité plus avantageuse et plus polyvalente.

Québec est devenue la première escale d’Air Canada équipée intégralement de matériel au sol électrique. Depuis l’annonce faite en avril, le transporteur a entièrement doté cette escale d’équipement électrique dans ses principales catégories de matériel au sol. Ce jalon a achevé la transition du matériel alimenté par des combustibles fossiles vers un parc électrique, soit tous les tracteurs de chariots à bagages et de l’aire de trafic, les convoyeurs, les convoyeurs Power Stow, les chariots élévateurs pour conteneurs et les tracteurs avions.

Voyage de rêves, Air Canada et la Fondation Air Canada ont célébré une autre année de succès marquée par des voyages enchanteurs vers des parcs d’attractions de la Floride et de la Californie. Cette année, grâce au programme, plus d’un millier d’enfants de partout au Canada ont pu vivre une journée remplie de manèges, de magie et de rires.

7 nouvelles destinations internationales annoncées pour 2026



En 2025, la société aérienne a lancé plus de 12 nouvelles destinations internationales, dont Manille, aux Philippines, et elle en a annoncé 7 autres pour 2026, notamment les liaisons Montréal–Berlin, Montréal–Palma de Majorque, Montréal–Nantes et Toronto–Ponta Delgada. Ces ajouts renforcent la position d’Air Canada comme l’un des plus grands transporteurs transatlantiques d’Amérique du Nord, tout en offrant aux clients davantage d’options de voyages d’agrément et d’affaires.

Cette année, Air Canada a rehaussé l’expérience de voyage de tous ses clients en classe économique en offrant sans frais de la bière, du vin et des collations exclusives faites au Canada à bord de tous ses vols, y compris ceux à destination du Mexique et des Caraïbes. Tout récemment, la Société a ajouté à son offre de produits à bord les barres moelleuses à l’avoine MadeGood Mornings à saveur de brioche à la cannelle et la boisson bien-être Ginger Defence de Greenhouse, deux produits canadiens populaires.

L’hiver dernier, l’année a commencé par une célébration : depuis 50 ans, le voyagiste Vacances Air Canada fait voyager les rêves.

4 prix pour notre culture d’entreprise



Air Canada a été reconnue comme l’un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2025, et ce, pour la septième fois en dix ans. De plus, elle figure parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la 12e année d’affilée et, pour une deuxième année de suite, parmi les meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2025. Air Canada a également été nommée lauréate du prix de la Meilleure stratégie en matière de DEI pour la santé mentale, et son programme de bien-être des employés, Les clés de votre plein potentiel (UBY), s’est vu décerner le prix du Meilleur programme de santé mentale globale pour la deuxième année de suite aux prix InsideOut.

3 fois parmi les trois meilleures ponctualités en Amérique du Nord dans le classement mensuel de Cirium



En 2025, Air Canada a enregistré l’un de ses meilleurs résultats mensuels en matière de ponctualité : à trois reprises, elle a été classée dans les trois premières places en Amérique du Nord, dont deux fois au premier rang, par Cirium, une entreprise d’analyse du secteur du transport aérien. En 2025, Air Canada a amélioré son résultat en matière de ponctualité de trois points de pourcentage par rapport à 2024, ce qui reflète le travail acharné des employés de la Société et ses investissements dans la technologie, le programme d’exploitation aérienne et l’efficience opérationnelle.

2 nouveaux établissements Café Air Canada sont inaugurés



Air Canada a ouvert deux nouveaux établissements Café Air Canada destinés à ses clients dans la zone des vols intérieurs en 2025 : l’un à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, l’autre à l’aéroport international de Vancouver. Tous deux offrent un environnement soigneusement conçu pour que les clients puissent manger une bouchée, travailler et se ressourcer avant leur vol, et leur menu composé avec soin marie saveurs locales et commodités modernes.

Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards de Skytrax 2025. Les prix Skytrax, dont les lauréats sont sélectionnés en fonction de sondages sur la satisfaction des clients menés auprès d’environ 22 millions de voyageurs partout dans le monde, ont été présentés au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris. Les prix Skytrax ont également reconnu la Suite Signature Air Canada à Toronto comme Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde pour la deuxième année de suite, de même que ses agentes et agents de bord comme Meilleur personnel de cabine au Canada et en Amérique du Nord. Air Canada s’est également vu décerner d’autres prix, dont ceux de Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au Canada pour sa filiale Air Canada Rouge, Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord, Meilleur service de restauration à bord en classe économique supérieure en Amérique du Nord, Meilleur service de restauration à bord en classe affaires en Amérique du Nord et Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord.

* Commandité par Bell.

