Patton Meraih Penghargaan Inovator Tingkat Emas

Patrick McLaughlin

Pemimpin Redaksi

Cabling Installation & Maintenance

GAITHERSBURG, Md., Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton—produsen teknologi jaringan dan komunikasi terkemuka di dunia—hari ini mengumumkan bahwa produk CopperLink® CL-SFP yang merupakan Penyambung Eternet “terkecil di dunia” miliknya telah memenangkan Penghargaan Inovator tahun 2025 dari Majalah Cabling Installation & Maintenance.

CL-SFP Ethernet Extender tersebut merupakan salah satu produk paling inovatif yang dikenalkan pada tahun 2025.

Juri. Panel juri ahli independen yang dihormati dan berpengalaman dari komunitas perkabelan mengakui Patton sebagai penerima penghargaan tingkat emas.

“Atas nama Penghargaan Inovator Cabling Installation & Maintenance, saya ingin mengucapkan selamat kepada Patton atas status penghargaan tingkat emas mereka,” ungkap Patrick McLaughlin, Kepala Redaksi di Cabling Installation & Maintenance.

Kriteria. Panel juri mengevaluasi pengajuan penghargaan berdasarkan kriteria seperti inovasi, nilai, keberlanjutan, kolaborasi, dan dampak.

“Program yang kompetitif ini memungkinkan Cabling Installation & Maintenance untuk merayakan dan mengakui produk, proyek, teknologi, dan program paling inovatif yang berdampak pada industri,” jelas McLaughlin.

Inovatif. Inovatif CopperLink CL-SFP Ethernet Extender baru Patton menghadirkan konektivitas Eternet berkecapatan tinggi dengan jangkauan yang luas (hingga 20.000 kaki) dalam infrastruktur tembaga yang sudah ada.

“Kami merasa terhormat untuk menerima Penghargaan Inovator dari Cabling Installations dan Maintenance,” ungkap Gary Portellas, Manajer Produk Senior untuk Konektivitas di Patton. “Patton telah mengecilkan teknologi komunikasi selama bertahun-tahun. CL-SFP yang baru adalah faktor bentuk terkecil Penyambung Eternet yang pernah ada.”

Kapabilitas. CL-SFP adalah penyambung Eternet Faktor Bentuk Kecil yang Dapat Dicolokkan (Small Form-factor Pluggable atau SFP) yang terintegrasi dengan mudah ke router, pengalih jaringan Eternet, dan konverter media. Perangkat ini menyambungkan koneksi Eternet hingga 3,8 mil (6,2 km) melalui kabel tembaga berpilin yang terpasang—dan mencapai kecepatan hingga 18 Mbps.

Pertama Dipasarkan. Sejak menciptakan penyambung Eternet pertama pada tahun 1990-an, Patton telah menghadirkan puluhan modul SFP ke pasar termasuk Ethernet-over-Fiber, Gateway VoIP, Data Diode Keamanan Siber, Pseudowire T1/E1, Gateway Video ST2110, dan yang terbaru modul Ethernet-over-Copper CopperLink SFP.

Untuk informasi selengkapnya tentang CopperLink CL-SFP, buka patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

Dalam berita terkait, Patton baru-baru ini memenuhi persyaratan kepatuhan NIST SP 800-171 dan CMMC Level 2, meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perusahaan berkomitmen serta mampu mengelola data pemerintah yang sensitif dengan aman dan bertanggung jawab.

Tentang Cabling Installation & Maintenance

Selama 32 tahun, Cabling Installation & Maintenance telah menyediakan informasi praktis dan bermanfaat kepada para profesional yang bertanggung jawab untuk spesifikasi, desain, pemasangan, dan manajemen sistem perkabelan terstruktur yang melayani perusahaan, pusat data, dan lingkungan lainnya. Para profesional ini dihadapkan pada tantangan untuk tetap mengikuti perkembangan standar, desain sistem dan pendekatan pemasangan, kapabilitas produk dan sistem, teknologi, serta penerapan yang terus berubah yang mengandalkan sistem perkabelan terstruktur berkinerja tinggi. Redaksi kami merangkum masalah rumit ini menjadi beberapa produk informasi. Portofolio produk informasi ini memberikan perincian konkret yang meningkatkan efisiensi operasi sehari-hari dan memberikan perspektif kepada para profesional perkabelan yang memungkinkan perencanaan strategis untuk kinerja optimal jangka panjang jaringan.

Tentang Patton

Patton adalah produsen teknologi, produk, dan layanan jaringan dan komunikasi terkemuka di dunia. Patton memproduksi beragam pilihan solusi teknologi yang berbasis VoIP, penyambung Eternet, komunikasi nirkabel, dan produk serat optik. Didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Gaithersburg, MD, AS, Patton memiliki pengaruh global yang kuat dengan reputasi dalam memberikan solusi yang inovatif dan dapat diandalkan bagi beragam pelanggan. Let’s Connect!

