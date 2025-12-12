Patton Dihormati dengan Anugerah Inovator Tahap Emas

CopperLink®... Melangkaui Jarak!

GAITHERSBURG, Maryland, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton—pengeluar teknologi rangkaian dan komunikasi terkemuka dari Amerika Syarikat yang terkenal di seluruh dunia—hari ini mengumumkan bahawa produk CopperLink® CL-SFP Ethernet Extender “terkecil di dunia” telah memenangi Anugerah Inovator 2025 daripada Cabling Installation & Maintenance Magazine.

Produk CL-SFP Ethernet Extender diraikan sebagai antara produk paling inovatif yang diperkenalkan pada tahun 2025.

Panel Hakim. Sebuah panel hakim bebas yang dihormati dan berpengalaman dalam komuniti pendawaian telah mengiktiraf Patton sebagai penerima anugerah tahap emas.

“Bagi pihak Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Patton atas pengiktirafan mereka sebagai penerima anugerah tahap emas,” kata Patrick McLaughlin, Ketua Editor di Cabling Installation & Maintenance.

Kriteria. Panel hakim menilai permohonan anugerah berdasarkan kriteria seperti inovasi, nilai, kelestarian, kerjasama dan impak.

“Program kompetitif ini membolehkan Cabling Installation & Maintenance meraikan dan mengiktiraf produk, projek, teknologi dan program paling inovatif yang memberi kesan kepada industri,” jelas McLaughlin.

Inovatif. Produk baharu Patton yang inovatif, CopperLink CL-SFP Ethernet Extender, menawarkan sambungan Ethernet berkelajuan tinggi dan jarak jauh (sehingga 20,000 kaki) menggunakan infrastruktur kuprum sedia ada.

“Kami berbesar hati menerima Innovators Award daripada Cabling Installation & Maintenance,” kata Gary Portellas, Pengurus Produk Kanan Patton untuk Kesalinghubungan. “Patton telah meminimumkan saiz teknologi komunikasi selama beberapa dekad. CL-SFP baharu ini adalah Ethernet Extender dengan faktor bentuk paling kecil yang pernah dihasilkan.”

Kapabiliti. CL-SFP ialah Small Form-factor Pluggable (SFP) Ethernet Extender yang berintegrasi secara lancar dengan penghala, suis Ethernet dan penukar media. Peranti ini mampu melanjutkan sambungan Ethernet sehingga 3.8 batu (6.2 km) melalui pasangan tembaga terpiuh sedia ada—dan mencapai kelajuan sehingga 18 Mbps.

Peneraju Pasaran. Sejak menghasilkan Ethernet Extender pertama pada tahun 1990-an, Patton telah memperkenalkan puluhan modul SFP ke pasaran termasuk Ethernet-over-Fiber, VoIP Gateways, Cyber Security Data Diodes, T1/E1 Pseudowires, ST2110 Video Gateways, dan kini modul CopperLink SFP Ethernet-over-Copper.

Untuk maklumat lanjut mengenai CopperLink CL-SFP, sila layari patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

Dalam berita berkaitan, Patton baru-baru ini mencapai pematuhan NIST SP 800-171 dan CMMC Tahap 2, sekali gus meyakinkan pihak berkepentingan bahawa syarikat ini komited dan berupaya mengurus data kerajaan yang sensitif dengan selamat dan bertanggungjawab.

Perihal Cabling Installation & Maintenance

Selama 32 tahun, Cabling Installation & Maintenance telah menyediakan maklumat yang berguna dan praktikal kepada para profesional yang bertanggungjawab terhadap spesifikasi, reka bentuk, pemasangan dan pengurusan sistem pendawaian berstruktur yang digunakan dalam persekitaran perusahaan, pusat data dan lain-lain. Para profesional ini berdepan dengan cabaran untuk sentiasa peka terhadap perkembangan piawaian, pendekatan reka bentuk dan pemasangan sistem, keupayaan produk dan sistem, teknologi serta aplikasi yang bergantung pada sistem pendawaian berstruktur berprestasi tinggi. Editor kami mensintesis isu-isu kompleks ini ke dalam pelbagai produk maklumat. Portfolio produk maklumat ini memberikan butiran konkrit yang meningkatkan kecekapan operasi harian dan melengkapkan para profesional pendawaian dengan perspektif yang membolehkan perancangan strategik bagi memastikan prestasi rangkaian jangka panjang yang optimum.

Perihal Patton

Patton ialah pengeluar teknologi rangkaian dan komunikasi dari Amerika Syarikat yang terkenal di seluruh dunia, termasuk produk dan perkhidmatan berkaitan. Patton menghasilkan pelbagai penyelesaian teknologi berasaskan VoIP, lanjutan Ethernet, komunikasi tanpa wayar dan produk gentian optik. Ditubuhkan pada tahun 1984 dan beribu pejabat di Gaithersburg, MD, USA, Patton mempunyai kehadiran global yang kukuh dengan reputasi sebagai penyedia penyelesaian inovatif dan boleh dipercayai kepada pangkalan pelanggan yang pelbagai. Let’s Connect!

Hubungan Media: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f