SEALSQ nomme Rolf Gobet Directeur de son Centre d’Excellence Quantique de Genève

Genève, Suisse, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de semi-conducteurs, de solutions PKI et de matériels et logiciels post-quantiques, annonce aujourd’hui la nomination de Rolf Gobet en tant que Directeur de son Centre d’Excellence Quantique de Genève.

Cette nomination représente une avancée majeure dans le développement du SEALSQ Quantum Corridor, une initiative paneuropéenne ambitieuse conçue pour connecter des institutions de recherche de classe mondiale, des pôles de semi-conducteurs, des partenaires industriels et des agences gouvernementales au sein d’un écosystème unifié dédié à la cybersécurité post-quantique et à l’innovation quantique. Le Centre d’Excellence Quantique de Genève agira comme un nœud central de ce corridor, renforçant la mission de SEALSQ de fournir des technologies de prochaine génération, résilientes au quantique, à l’échelle mondiale.

Rolf Gobet apporte plus de 30 ans d’expérience en leadership, consacrés à la mise en œuvre de partenariats public-privé innovants à travers l’Europe. Pionnier de la confiance numérique et de l’e-government, il a joué un rôle clé au sein du groupe e-government d’HP pour la région EMEA, dirigeant le déploiement du premier système de vote par Internet au monde, en collaboration avec WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), la société mère de SEALSQ et acteur mondial de la cybersécurité, de la blockchain et de l’IoT. Ce projet a marqué une étape fondamentale dans l’émergence d’une démocratie numérique sécurisée.

En tant qu’innovateur dans la mobilité durable, M. Gobet a également été déterminant dans le développement de TOSA, le premier système de bus électriques capable de se recharger en mouvement sans lignes aériennes, réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé majeur avec ABB (racheté plus tard par Hitachi en 2022). Au-delà de l’innovation technologique, il a contribué à façonner les écosystèmes régionaux d’innovation en Suisse romande. Il a notamment participé à la création de pôles d’excellence tels que le cluster aéronautique GAIN, et a dirigé pendant plus de dix ans l’Office de Promotion des Industries et des Technologies (OPI), soutenant un large éventail d’entreprises, des startups aux leaders industriels mondiaux. M. Gobet est titulaire d’un master de l’Université de Lausanne.

En tant que Directeur du Centre d’Excellence Quantique de Genève, M. Gobet pilotera les développements stratégiques du SEALSQ Quantum Corridor, qui vise à :

• Relier Genève, Lausanne, Neuchâtel et d’autres pôles suisses et européens spécialisés en semi-conducteurs et cryptographie au sein d’un réseau d’innovation unifié.

• Accélérer le déploiement de la cryptographie post-quantique (PQC) dans les infrastructures critiques, l’aérospatial, l’IoT et les systèmes gouvernementaux.

• Renforcer la collaboration entre l’industrie, le monde académique et les gouvernements, soutenant la souveraineté technologique de l’Europe dans l’ère post-quantique.

• Promouvoir la vision technologique quantiquement résiliente de SEALSQ en renforçant la collaboration entre le monde académique, l’industrie et les gouvernements afin d’accélérer l’adoption de semi-conducteurs sécurisés, de la cryptographie post-quantique (PQC) et des architectures de cybersécurité de nouvelle génération.

Carlos Moreira, CEO de SEALSQ, a déclaré: «C’est un plaisir d’accueillir Rolf à la tête de notre Centre d’Excellence Quantique de Genève. Ses réalisations pionnières, son expertise exceptionnelle et son leadership visionnaire font de lui le candidat idéal pour ce rôle stratégique. Son orientation sera déterminante alors que nous œuvrons ensemble à renforcer la résilience numérique de l’Europe pour les décennies à venir.»

M. Gobet a ajouté: «Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de SEALSQ et de contribuer au prochain chapitre de croissance et d’innovation de la Société. L’innovation quantique représente bien plus qu’une avancée technologique : elle constitue le fondement de la confiance numérique et de la souveraineté de demain. Grâce au Centre d’Excellence Quantique de Genève, nous avons l’opportunité de positionner la Suisse et l’Europe à l’avant-garde des infrastructures quantiques sécurisées et de susciter une nouvelle ère de collaboration entre le secteur public, la science, l’industrie et la société. Notre mission est de faire de la transformation quantique un moteur de résilience, de progrès et de prospérité partagée à travers le continent.»

À propos de SEALSQ :

SEALSQ est un leader de l’innovation dans les solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Nos technologies intègrent de manière transparente semi-conducteurs, PKI (Public Key Infrastructure) et services de provisioning, avec un accent stratégique sur le développement de cryptographie résistante au quantique et de semi-conducteurs de pointe conçus pour répondre aux défis de sécurité posés par l’informatique quantique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles telles que RSA et l’Elliptic Curve Cryptography (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ ouvre la voie dans le développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans un large éventail d’applications, notamment les jetons d’authentification multifactorielle, l’énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, l’infrastructure réseau IT, l’automobile, ainsi que l’automatisation et le contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans nos solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit aux organisations une protection durable face aux menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant la résilience et la sécurité dans de nombreuses industries.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter www.sealsq.com.

Déclarations prospectives

La présente communication contient explicitement ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant SEALSQ Corp et ses activités. Ces déclarations incluent des indications relatives à notre stratégie commerciale, notre performance financière, nos résultats opérationnels, des données de marché, ainsi que des événements ou développements futurs anticipés, ainsi que toute autre déclaration qui ne constitue pas un fait historique. Bien que nous estimions raisonnables les attentes exprimées dans ces déclarations, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Ces déclarations impliquent des risques connus ou inconnus, et reposent sur un ensemble d’hypothèses et d’estimations intrinsèquement soumises à des incertitudes importantes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives.

Les facteurs clés susceptibles, selon nous, d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats anticipés incluent la capacité de SEALSQ à poursuivre des transactions bénéfiques avec des partenaires importants, notamment un nombre limité de clients majeurs ; la demande du marché et les conditions de l’industrie des semi-conducteurs ; ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par SEALSQ auprès de la SEC. Les risques et incertitudes supplémentaires sont décrits dans ces documents.

SEALSQ Corp fournit cette communication à la date des présentes et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle contient, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

