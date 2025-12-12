维尔利环保集团与Primech控股官宣战略合作

新加坡讯, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国节能环保领域的领军企业维尔利环保科技集团股份有限公司（股票代码：300190.SZ，下称“维尔利集团”）与新加坡技术驱动型设施服务提供商Primech控股有限公司（纳斯达克：PMEC，下称“Primech控股”）共同宣布，双方已正式签署战略合作框架协议。未来，将围绕工业机器人、智慧运营及可持续环境技术等领域深化创新合作，共同开拓市场。

根据协议，双方将立足于新加坡组建合资公司，充分融合维尔利集团在环境治理与生物能源领域的领先技术实力，以及Primech控股丰富的运营经验及其旗下机器人公司Primech AI Pte. Ltd.（下称“Primech AI”）的研发能力。该合资公司将聚焦于高危、复杂、受限等特殊工业场景下的专用工业机器人的研发与应用部署，致力于推动智能运维系统的升级迭代，并为全球减碳目标提供创新技术支撑。

此次战略携手，标志着机器人技术、环境工程与智慧设施管理迈向深度融合。双方将通过优势互补，积极拓展在工业、环保及能源等多元化领域的应用场景，打造更具竞争力的整体解决方案。

核心合作方向

共同研发： 针对复杂工业环境，合作开发定制化、高适配的工业机器人。

应用创新： 深度融合维尔利集团在生物能源、高浓度废水处理、废弃物资源化等项目的深厚积累,开展以场景需求为导向的技术创新。

方案落地：推动机器人及智能运维解决方案在维尔利集团现有项目体系及Primech控股广泛的公私领域客户网络中实现规模化商业应用。





投资期权锁定长期共赢

作为本次战略合作的重要一环，Primech控股将向维尔利集团授予一项有效期至2026年9月的认购期权。据此，维尔利集团有权投资并获得Primech AI的重要少数股权。此项安排进一步夯实了双方对机器人解决方案在亚洲乃至全球市场长期发展的一致愿景与信心。

强强联合，共筑绿色智能未来

双方一致认为，全球对环境及工业运营的智能化、自动化需求正日益凸显。通过此次合作，维尔利集团卓越的工程实施能力与可持续发展实践经验，将与Primech AI的机器人创新成果（包括其旗舰卫生间清洁机器人Hytron）形成强大合力。双方旨在共同打造能够显著提升作业安全、运营效率与环境效益的集成化解决方案，为客户创造长期价值。

关于维尔利环保科技集团股份有限公司

维尔利环保科技集团股份有限公司（300190.SZ）是一家专注于节能环保领域的高新技术企业。公司以核心技术创新为驱动，业务布局涵盖环境治理与生物能源两大板块，具体包括餐厨和厨余垃圾资源化利用、高浓度废水处理、沼气及生物天然气开发、生物燃料制备等。凭借丰富的项目经验与多元化的应用场景，维尔利集团始终致力于推动能效提升、碳减排与资源的循环利用。

关于 Primech AI

Primech AI是一家专注于智能机器人研发的科技公司，致力于通过创新技术推动行业变革。公司团队由多领域专家组成，持续推出具有突破性的智能清洁与设施管理解决方案，为社会带来更安全、更高效、更可持续的生活与工作环境。

更多信息请访问：www.primech.ai

关于 Primech Holdings Limited

Primech Holdings Limited总部位于新加坡，是本地领先的科技驱动型综合设施管理服务提供商，服务范围覆盖公共与私人领域。公司提供多元化的专业服务，包括先进的设施维护、专业清洁（如大理石抛光、外墙清洗）、细致的后勤与管家服务，以及针对办公与住宅环境的定向清洁方案。

Primech Holdings始终将可持续发展与智能技术作为核心战略，将环保理念与智能化方案融入日常服务与运营中，以提升效率、降低成本并持续提升客户体验。此战略定位巩固了其行业领导者地位，并推动新加坡乃至国际市场设施管理标准的提升。

更多信息请访问：www.primechholdings.com

前瞻性声明

本新闻稿包含部分前瞻性声明，包括与未来收入、增长、战略发展等相关的预期。这些声明基于公司当前对未来运营环境及市场情况的判断，受多种已知和未知的风险及不确定性影响。实际结果可能与这些前瞻性声明存在重大差异。

除非法律要求，公司无义务更新或修订前瞻性声明。建议投资者查阅公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明及相关文件，以了解可能影响未来表现的更多因素。

如需进一步查询，请联系：

Primech控股有限公司

电子邮箱：ir@primech.com.sg