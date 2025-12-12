2026 年度全球水務大獎現已開始接受提名，入圍機會更勝往昔

英國牛津, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經過品牌重塑後，2026 年度全球水務大獎 (Global Water Awards) 現已開始接受提名，截止日期為格林威治標準時間 2 月 27 日 23:59。 今年新增人工智能 (AI) 專項大獎類別，並擴大了入圍名單，帶來更多機會，有助向全球水務專業人士網絡展現成果。

全球水務大獎是一個由 Global Water Intelligence (GWI) 倡議的計劃。 大獎涵蓋 15 個類別，包括水務、污水、技術及海水淡化等領域，旨在表彰卓越表現，是國際水務行業至高無上的榮譽。

很多入圍者後來都促成了行業史上規模稱冠的重大商業交易。 歷屆得獎者包括跨國水務管理公司、投資者、工程、採購與施工 (EPC) 公司，以至公用事業、工業用水戶及非牟利供水機構。 瀏覽歷屆得獎者完整名單： https://globalwaterawards.com/winners 。

歡迎各方參與提名，入圍名單將推介予 GWI 超過 40,000 名讀者。 得獎者名單將在馬德里全球水務峰會 (Global Water Summit) 的全球水務大獎典禮上現場揭曉。 提名須於格林威治標準時間 2 月 27 日 23:59 或之前，透過全球水務大獎網站的安全入門網站提交： https://globalwaterawards.com/ 。

關於一般查詢，請發送電郵至： awards@globalwaterintel.com 。

關於 Global Water Intelligence

Global Water Intelligence 是服務國際水務界的領先市場情報與活動公司。 過去 25 年來，我們一直致力建立客戶與市場之間的信任橋樑，提供高階情報，協助客戶為其業務作出最明智的策略決定。 我們涉足市政市場及各行各業垂直領域，並涵蓋科技、金融及經濟學。

聯絡人：Emma Little

公司： Global Water Intelligence

電話： +44 (0) 1865 954972

電郵： awards@globalwaterintel.com

網站：https://globalwaterawards.com/