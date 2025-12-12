Havila Shipping ASA: DNB, Swedbank og Danske bank krever førtidig innfrielse av gjeld

Det vises til børsmelding 21. januar 2025. Slik beskrevet i børsmeldingen hevder DNB Bank ASA, Swedbank AB (publ) og Danske Bank A/S NUF, at Selskapet har misligholdt restruktureringsavtalen for konsernet, inngått 19. juni 2020. De tre bankene finansierer skipene Havila Foresight og Havila Harmony.

Selskapet bestrider misligholdet. Selskapet mener at de tre bankene ved utløpet av 2025 er forpliktet til å konvertere utestående beløp under restruktureringsavtalens ikke rentebærende B-trancher til aksjer slik det er avtalt i restruktureringsavtalen.

Øvrige kreditorer under restruktureringsavtalen deler Selskapets syn, og har allerede konvertert sine B-transjer til aksjer.

Den 24. mars 2025 tok Selskapet ut stevning for Oslo Tingrett for å få avklart uenigheten med de tre bankene, jf. også Selskapets børsmelding samme dag.

Oslo Tingrett avsa dom i saken den 8. desember 2025 i Selskapets disfavør. Dommen er ikke rettskraftig. Selskapet er uenig i dommen og meldte samme dag at dommen ville bli anket. Ankefristen utløper 19. januar 2026. De rettslige spørsmål forventes å bli avgjort av Borgarting lagmannsrett i løpet av 2026 eller tidlig 2027.

DNB Bank ASA, Swedbank AB (publ) og Danske Bank A/S NUF har i dag likevel krevd førtidig innfrielse av sitt utestående under restruktureringsavtalen. Bankene har også varslet at de vil ta rettslige skritt for tiltredelse av tilknyttede panterettigheter og etablering av utleggspant.

Bankenes utestående består av rentebærende gjeld med NOK 130,8 per 30.09.25, og ikke rentebærende B-transje pålydende MNOK 595,1 per 30.09.25. I tillegg kreves renter og misligholdrenter med MNOK 7,9.

Selskapet fastholder at bankenes krav er ubegrunnet. Selskapet vil også bestride at det foreligger grunnlag tiltredelse av pantesikkerheter og etablering av utleggspant.

Selskapet vil kreve dekket ethvert tap som Selskapet måtte bli påført av bankenes urettmessige disposisjoner og manglende konvertering av Bankenes B-transjer ved utløp av restruktureringsavtalen 31. desember 2025.

Bankenes varsel forventes ikke å påvirke driften av Selskapet eller betjening av forpliktelsene under konsernets obligasjonslån HAVFI01 PRO.

Kontakter.

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12