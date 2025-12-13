Kommuniké från årsstämma i SkiStar AB

Vid årsstämma i SkiStar AB (publ) idag den 13 december 2025 i Sälen fattades beslut om följande.

Utdelning om 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 december 2025.

Till styrelseledamöter omvaldes Lena Apler, Bent Oustad, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Sundström, Anders Svensson och Carina Åkerström.

Till styrelseordförande omvaldes Anders Sundström.

Styrelsens arvode, inklusive utskottsarvoden, höjdes och ska uppgå till totalt 3 119 000 kronor (2024: 2 999 000). Arvodet ska fördelas med 737 000 kronor (695 000) till styrelsens ordförande och 335 000 kronor (322 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 248 000 kronor (248 000), varav 124 000 kronor (124 000) till ordföranden i utskottet och 62 000 kronor (62 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 124 000 kronor (124 000), varav 62 000 kronor (62 000) till ordföranden i utskottet och 31 000 kronor (31 000) vardera till övriga två ledamöter.

Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, för verksamhetsåret 2024/25 fastställdes.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024/25.

Till revisor omvaldes Deloitte AB för en period om ett år. Kent Åkerlund kvarstår som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår löpande enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2024/25 godkändes.

Styrelsen bemyndigandes att besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut att det motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet.

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller i enlighet med förvärvserbjudande. Återköp och avyttring av egna aktier får endast avse aktier av serie B.

Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen inför stämman, som finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://investor.skistar.com/sv.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 december 2025 kl. 16.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

