EDF : Point d’actualité sur l’EPR de Flamanville : le réacteur a atteint 100 % de puissance nucléaire

Point d’actualité sur l’EPR de Flamanville : le réacteur a atteint 100 % de puissance nucléaire

Le 14 décembre 2025 marque le franchissement d’une étape majeure : le réacteur de Flamanville 3 a atteint 100 % de puissance nucléaire à 11h37 et a produit 1 669 MW de puissance électrique brute *.

Cette montée à 100 % de puissance nucléaire intervient après l’autorisation délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) le 12 décembre 2025, permettant de dépasser le palier des 80 %.

Cette première atteinte des 100 % permet de tester les matériels à pleine puissance, réaliser des relevés et vérifier leur bon fonctionnement. Dans les semaines à venir et dans le cadre du programme de démarrage, la puissance du réacteur sera amenée à varier pour poursuivre les essais à différents paliers de puissance et une intervention sera réalisée sur un poste électrique interne.

Cette étape témoigne de l’engagement et du savoir-faire des équipes d’EDF et de ses partenaires industriels mobilisées, depuis plusieurs mois, pour assurer le démarrage du réacteur en toute sûreté.

* La puissance nucléaire (ou thermique) d’un réacteur nucléaire correspond à la chaleur produite dans le cœur du réacteur par la fission nucléaire. Il s’agit de la quantité totale de chaleur produite par le réacteur. Cette chaleur sert à produire de la vapeur qui fera tourner la turbine. Elle est exprimée en MW thermiques (MWth). La puissance électrique brute correspond à la puissance maximale délivrée en sortie de turbine, laquelle entraîne un alternateur chargé de convertir l’énergie mécanique en électricité. Un réacteur nucléaire consomme une partie de l’électricité qu’il produit pour ses propres besoins de fonctionnement (pompes, systèmes de ventilation, circuits de sûreté…). La puissance électrique nette désigne la puissance injectée sur le réseau électrique national. Elle est égale à la puissance brute déduction faite de sa consommation interne. La puissance maximale électrique du réacteur peut varier selon les conditions d’exploitation (température de l’eau de refroidissement, contraintes environnementales, réglages réseau).

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

Pièce jointe