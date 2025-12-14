DAVOS, Schweiz, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 56. Weltwirtschaftsforum (WEF) wird im Januar 2026 in der Schweiz stattfinden und erneut weltweit führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur zu einem der einflussreichsten jährlichen Dialoge der Welt zusammenbringen. In diesem Jahr strebt die polnische Wirtschafts- und Fachwelt eine weitere Stärkung der internationalen Sichtbarkeit des Landes an, indem sie das Leaders Forum powered by Poland ins Leben ruft, das vom 19. bis 23. Januar 2026 als Begleitinitiative zum Weltwirtschaftsforum stattfinden wird. Dieses fünftägige Event wird von der Stiftung „Center for International Relations Foundation” und THINKTANK organisiert, mit Autopay, Adamed und der Żabka Group als Hauptpartnern.

Die offiziellen Diskussionen in Davos werden sich in diesem Jahr mit den wichtigsten globalen Herausforderungen befassen: der Zusammenarbeit in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld, der Suche nach neuen Wachstumsquellen, Investitionen in Humankapital, der verantwortungsvollen Entwicklung von Innovationen und der Stabilisierung der internationalen Ordnung.

Der Zweck des Leaders Forum powered by Poland besteht darin, die Rolle Polens in der globalen Debatte zu stärken und das Land als neuen Wachstumsmotor Europas und Innovationszentrum für Mittel- und Osteuropa zu präsentieren. Das Forum wird führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur zusammenbringen und eine Plattform für den internationalen Dialog bieten.

Aus der Perspektive der polnischen Wirtschaft

Die folgenden Unternehmen sind wichtige Partner des Leaders Forum powered by Poland:

Autopay, eine europäische Marke mit polnischen Wurzeln, die ein umfassendes Fintech-Ökosystem aufbaut.





eine europäische Marke mit polnischen Wurzeln, die ein umfassendes Fintech-Ökosystem aufbaut. Adamed, ein innovatives polnisches Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit internationaler Präsenz.





ein innovatives polnisches Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit internationaler Präsenz. Żabka Group, einer der führenden Akteure im modernen Convenience-Einzelhandel in Europa.





„Unsere Mission ist es, Unternehmen und Verbraucher innerhalb eines Fintech-Partnerschaftsökosystems zu verbinden, das Zeit spart und das gegenseitige Wachstum fördert. Aufgrund unserer fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten, unserer Erfahrung in der Abwicklung großer Transaktionsvolumina und unserer zukunftsorientierten Architektur bauen wir unsere Position als globaler Akteur kontinuierlich aus. Wir verfolgen eine ehrgeizige internationale Expansionsstrategie und intensivieren unsere Aktivitäten in Europa, Südamerika, Südostasien und auf der Arabischen Halbinsel. Unsere Präsenz in Davos, einem wichtigen globalen Veranstaltungsort für Debatten über Wirtschaft und Innovation, ist ein logischer Schritt für ein Unternehmen, das sich auf internationales Wachstum konzentriert“, erklärt Wojciech Murawski, Co-CEO von Autopay.

Quelle: Autopay