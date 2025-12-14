Le traiteur aérien Gate Gourmet en grève à l’aéroport d’Ottawa

OTTAWA, Ontario, 14 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travailleuses et travailleurs du service de traiteur aérien Gate Gourmet à Ottawa ont déclenché une grève à 0 h 01 ce matin, après l’échec des négociations de dernière minute avec l’entreprise.

Les salarié·e·s sont membres de la Section locale 647 des Teamsters. Dans une ultime tentative d’éviter un conflit de travail, le syndicat a proposé une entente qui aurait garanti qu’aucun travailleur ou travailleuse ne gagne moins de 20 $ l’heure. Gate Gourmet a refusé cette proposition.

La majorité des salarié·e·s de Gate Gourmet à Ottawa gagnent entre 17,74 $ et 19,77 $ l’heure, un salaire bien inférieur au revenu viable de la région. De plus, ces derniers gagnent environ 5 $ de moins que leurs collègues de Calgary, pour le même travail dans la même entreprise. Le syndicat cherchait initialement à combler entièrement l’écart salarial.

Les travailleuses et travailleurs préparent, emballent et livrent les repas, collations, boissons et autres fournitures essentielles au service en vol.

De nombreux vols au départ de l’aéroport d’Ottawa devraient opérer sans service de repas en vol. Gate Gourmet tente d’opérer avec des briseurs de grève, ce qui peut entraîner des retards et des annulations en cascade, notamment lorsque les équipages de vol dépassent leurs heures maximales de service. Le recours à des briseurs de grève soulève également des enjeux de salubrité alimentaire, d’hygiène et de sécurité.

Gate Gourmet est la plus importante entreprise de traiteur aérien à Ottawa. Les compagnies aériennes touchées par la grève comprennent Air Canada, WestJet, Sunwing, Air France et Canadian North. Les vols en jets privés, y compris les vols VIP gouvernementaux, sont également affectés.

Citation

« Les gens qui préparent les repas servis en vol au premier ministre, aux Sénateurs d’Ottawa et au grand public sont en grève parce qu’ils peinent eux-mêmes à nourrir leur famille. Nos membres veulent travailler et sont fiers de leur métier, mais ils refusent d’être exploités. Si des vols sont perturbés ou si des passagers se retrouvent sans repas à bord, c’est la conséquence directe du choix de Gate Gourmet de maintenir des salaires de pauvreté plutôt que de conclure une entente juste et équitable, » a déclaré Martin Cerqua, président de la Section locale 647 des Teamsters. «

Information sur les piquets de grève

Qui : Travailleuses et travailleurs de Gate Gourmet

Où : Gate Gourmet, 139 Thad Johnson Private, Ottawa (Ontario)

Quand : Les lignes de piquetage devraient être les plus achalandées vers 10 h le dimanche 14 décembre

La Section locale 647 des Teamsters représente environ 3 000 travailleuses et travailleurs de l’industrie alimentaire en Ontario. Teamsters Canada représente 135 000 membres à l’échelle du pays.

