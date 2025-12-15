Denodo נבחרה כמובילה ב-2025 Gartner® Magic Quadrant™ לכלי שילוב נתונים זו השנה השישית ברציפות

פאלו אלטו, קליפורניה,, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, מובילה בתחום ניהול נתונים, הודיעה היום כי Gartner® מיצבה את החברה כמובילה זו השנה השישית ברציפות ב-2025 Magic Quadrant for Data Integration Tools שלה. "כלי שילוב נתונים נותרים מרכיב ארכיטקטוני בסיסי בעת שארגונים מחפשים יותר ויותר יכולות משופרות לתמיכה בתרחישי השימוש התפעוליים, האנליטיים והבינה המלאכותית שלהם", מציינת Gartner. "מחקר זה מסייע למנהלי נתונים ואנליטיקה לקבל את החלטותיהם על ידי ניתוח 20 ספקיות בשוק זה".

הדו"ח המלא והמשלים של Magic Quadrant, שפורסם ב-8 בדצמבר 2025 ונכתב על ידי מישל לאוני ואחרים, זמין כאן.

"עד 2027, סייעני מלאכותית ותרחישי עבודה משופרי בינה מלאכותית שישובצו אל תוך כלי שילוב נתונים יפחיתו את ההתערבות הידנית ב-60% ויאפשרו ניהול נתונים בשירות עצמי", מספרת גרטנר בדוח 2025 Magic Quadrant.

מאז פרסום הדו"ח הקודם של Gartner עבור כלי שילוב נתונים, Denodo Platform עטורת הפרסים ביצעה שיפורים משמעותיים במינוף של תזרימי משופרי בינה מלאכותית כדי להקל על ניהול נתונים בשירות עצמי. באפריל, Denodo שחררה את Denodo Platform 9.2, שהרחיבה את התמיכה ביוזמות בינה מלאכותית יוצרת והציגה חבילה חדשה של כלים בשירות עצמי לפיתוח מוצרי נתונים, ובספטמבר, Denodo שחררה את Denodo Platform 9.3 עם DeepQuery, יכולת מחקר עמוק, ותכונות נוספות המאפשרות חדשנות בתחום הבינה המלאכותית.

"המטרות של שילוב נתונים מונעות כעת בידי הצורך בנתונים שמוכנים לבינה מלאכותית, שמעבר לכך שהם משולבים באופן מיידי, הם גם נשלטים, מאובטחים ואמינים, ו-Denodo Platform, עם יכולותיה הסמנטיות וגישת ניהול הנתונים הלוגית שלה, מספקת את המסלולים הגמישים והישירים ביותר לנתונים שמוכנים לבינה מלאכותית", אמר ראווי שנקר, סגן נשיא בכיר ומנהל שיווק ראשי ב-Denodo. "אנו גאים מאוד ש-Gartner הכירה שוב ב-Denodo כמובילה ב-Magic Quadrant for Data Integration Tools, כפי שעשתה בחמש השנים הקודמות. זה מספק לנו עידוד לכך שהגישה שבחרנו יעילה עבור בסיס לקוחות מגוון המתמודד עם אתגרי בינה מלאכותית מורכבים".

בפלטפורמת Insights Peer Gartner פלטפורמת Denodo מקבלת כיום דירוג ממוצע של 4.6 מתוך 5 אפשריות, מתוך סך של 277 ביקורות. במילותיהם של לקוחות Denodo:

"Denodo מגיעה לגבהים חדשים עם יכולות AI מתקדמות: ההתקדמות שלהם בבינה מלאכותית עם Denodo 9.1.x מאפשרת לחבר את Denodo למנוע הבינה המלאכותית שלכם ולקבל סיוע ישירות בסטודיו העיצוב עם שמות בשדות, תיאור הנתונים בשדות האלה ופתרון תקלות במעטפת VQL. חיבור מנוע הבינה המלאכותית שלכם לקטלוג הנתונים של Denodo כרגע מאפשר לשאול נתונים בשפה טבעית, ומחזיר שאילתה מפותחת לחלוטין שניתן להריץ או לפתוח במעטפת VQL ישירות מממשק הקטלוג. מפת הדרכים העתידית תשלב את "שאל כל דבר" בקטלוג, ותספק ל-AI יכולת להיות יותר כמו צ'אטבוט מלא שיכול לענות על שאלות שאינן נתונים וגם על שאלות הקשורות לנתונים בתוך הקליפה." – אדריכל וירטואליזציה של נתונים

"Denodo כשכבת סמנטיקה לאינטגרציה: מוצר Denodo מאפשר לנו להציג נתונים לצרכים שונים של לקוחות הרבה יותר מהר מבעבר. מהרעיון ועד הבדיקות יכולות להתרחש בדקות, או בשעות עכשיו. אנו מסוגלים להתחבר למקורות שונים כדי להגדיר מוצר נתונים משמעותי ללקוחותינו, לנרמל בין מקורות, ולהציג אותו באופן שמתאים לדפוסי הארכיטקטורה המועדפים עלינו, הן מבחינת פרוטוקול, דפוס ואבטחה." – מנהל IT

"Denodo מספקת גישות נתונים מודרניות: כפלטפורמה, Denodo באמת עזרה לנו לממש את האסטרטגיה שלנו של מרקם נתונים שממוקד בפדרציה. צוות הצלחת הלקוחות היה יקר ערך באימוץ החיובי שלנו ונשאר מעורב במלואו מרגע היישום. הטכנולוגיה עצמה עמדה בהבטחה. לכאורה, היבטי הווירטואליזציה של הנתונים פשוטים וקלים ללמידה, והזמן מהאינטגרציה ועד אספקת הנתונים בהחלט הצטמצם. עם זאת, יש גם מקום להעמיק בתחומים מתקדמים יותר של הפלטפורמה, מה שמאפשר יתרונות נוספים ככל שנמשיך לחדש את היצע הנתונים שלנו ולדחוף לרמות חדשות של אוריינות נתונים." – מנהל הנדסת נתונים

