La protonthérapie, nouvelle norme de soins pour les patients atteints d'un cancer de l'oropharynx





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 15 décembre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que The Lancet – l'une des revues scientifiques les plus renommées au monde – a publié, le 11 décembre, une étude historique recommandant la protonthérapie comme nouvelle norme de soins pour les patients atteints d'un cancer de l'oropharynx. Cette étude, menée par le MD Anderson Cancer Center, l'hôpital leader mondial dans le domaine du traitement du cancer, est le tout premier essai clinique comparatif aléatoire (ECA) à fournir le plus haut niveau de preuve démontrant les avantages de la protonthérapie par rapport à la radiothérapie conventionnelle pour cette indication.

Le cancer de l'oropharynx est un type de cancer de la tête et du cou qui se développe dans la région de la gorge, une zone très sensible contenant des structures fragiles et critiques, ce qui rend particulièrement pertinents les traitements localisés et précisément ciblés. Ce type de cancer est un problème de santé mondial croissant, avec plus de 100 0001 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Le traitement standard, qui repose sur la radiothérapie par faisceaux de photons la plus avancée, la radiothérapie à intensité modulée (IMRT) et la chimiothérapie, entraîne souvent des effets secondaires importants, notamment une perte de poids significative, la dépendance à des sondes d'alimentation, la sécheresse buccale et la perte du goût.

L'essai a impliqué plus de 20 institutions et a recruté 440 patients, ce qui en fait le tout premier essai aléatoire de phase 3 de niveau 1 comparant la protonthérapie à intensité modulée (IMPT) à la radiothérapie photonique avancée (IMRT).

L'étude du MD Anderson fournit des preuves de niveau 1 avec les conclusions majeures suivantes:

Amélioration significative de la survie globale : taux de survie globale à cinq ans de 90,9 % avec l'IMPT contre 81,0 % avec l'IMRT

taux de survie globale à cinq ans de 90,9 % avec l'IMPT contre 81,0 % avec l'IMRT Réduction de 42 % du risque de décès avec l'IMPT

avec l'IMPT Réduction significative des taux de toxicité grave (grade 3 et supérieur) par rapport à l'IMRT. Les toxicités comprennent la lymphopénie, la neutropénie, la xérostomie, la dysphagie et la dépendance à une sonde gastrique.

Les preuves de niveau 1 sont les preuves les plus élevées et les plus solides dans la recherche médicale. Dans ce cas, elles proviennent d'un essai comparatif aléatoire (ECA) multicentrique de grande envergure, bien mené et dont les résultats sont clairs. Elles constituent la base la plus fiable pour la prise de décision clinique.

Ces résultats établissent la protonthérapie comme une solution transformatrice, sûre et centrée sur le patient, prête à redéfinir la norme mondiale en matière de soins pour le cancer de l'oropharynx.

« Il s'agit d'une preuve de niveau 1 importante qui montre que la protonthérapie présente à la fois un avantage en termes de survie et une amélioration de la qualité de vie pour ces patients et qu'elle devrait être la norme de soins pour les cas avancés de cancer de l'oropharynx », a commenté Steven Frank, M.D., directeur exécutif de la technologie et de l'innovation et directeur adjoint de la division des programmes stratégiques pour la radio-oncologie. Il a ajouté : « Ces résultats démontrent les avantages de la protonthérapie pour les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, et cette étude pourrait jeter les bases d'une accessibilité accrue pour les patients susceptibles d'en bénéficier. »

Luk Herremans, Chief Market Officer d'IBA Proton Therapy, a déclaré : « Cette publication dans The Lancet marque véritablement une étape majeure dans le domaine de la radiothérapie par faisceaux de protons. Cet essai a débuté il y a plus de 10 ans et dispose de données de suivi à long terme solides démontrant des avantages évidents en termes de qualité de vie pour les patients traités par protonthérapie, ainsi qu'une réduction de 42 % du risque de décès. Cette publication constitue un outil décisionnel important pour faire de la protonthérapie la nouvelle norme de soins pour ces patients. »

IBA salue le travail du Dr Steven Frank, chercheur principal au MD Anderson Cancer Center Clinical Trial Consortium, ainsi que toutes les institutions et tous les experts participants pour leur précieuse contribution à cette recherche fondamentale.

IBA avait déjà fait référence à cet essai, au stade de la prépublication, lors du Capital Markets Day et dans son communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre.

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACT

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Source : https://gco.iarc.fr/en





Pièce jointe