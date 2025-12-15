Denodo wird zum sechsten Mal in Folge als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenintegrationstools 2025 ausgezeichnet

PALO ALTO, Kalifornien, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner® das Unternehmen in seinem Magic Quadrant für Datenintegrationstools 2025 zum sechsten Mal in Folge als „Leader” positioniert hat. „Datenintegrationstools bleiben eine grundlegende Architekturkomponente, da Unternehmen zunehmend nach verbesserten Funktionen zur Unterstützung ihrer operativen, analytischen und KI-Anwendungsfälle suchen“, erklärt Gartner. „Diese Studie unterstützt Führungskräfte im Bereich Daten und Analytik bei ihren Entscheidungen, indem sie 20 Anbieter in diesem Markt analysiert.“

Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant-Bericht, der am 8. Dezember 2025 veröffentlicht wurde und von Michele Launi et al. verfasst wurde, ist hier verfügbar.

„Bis 2027 werden KI-Assistenten und KI-gestützte Workflows, die in Datenintegrations-Tools integriert sind, manuelle Eingriffe um 60 % reduzieren und eine Self-Service-Datenverwaltung ermöglichen“, so Gartner im Magic Quadrant-Bericht für 2025.

Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts „Magic Quadrant for Data Integration Tools“ von Gartner hat die preisgekrönte Denodo-Plattform erhebliche Verbesserungen bei der Nutzung KI-gestützter Workflows zur Erleichterung des Self-Service-Datenmanagements erzielt. Im April veröffentlichte Denodo die Denodo Plattform 9.2, die die Unterstützung für GenAI-Initiativen erweitert und eine neue Suite von Self-Service-Tools für die Entwicklung von Datenprodukten einführt. Im September veröffentlichte Denodo die Denodo Plattform 9.3 mit DeepQuery, einer Deep-Research-Funktion, und weiteren Funktionen, die KI-Innovationen erleichtern.

„Die Ziele der Datenintegration werden heute von der Notwendigkeit KI-fähiger Daten bestimmt, die nicht nur sofort integriert, sondern auch geregelt, sicher und vertrauenswürdig sind. Die Denodo-Plattform mit ihren semantischen Fähigkeiten und ihrem logischen Datenmanagementansatz bietet die flexibelsten und direktesten Wege zu KI-fähigen Daten“, erklärte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Gartner Denodo erneut als führendes Unternehmen im Magic Quadrant für Datenintegrationstools ausgezeichnet hat, wie Gartner dies bereits in den letzten fünf Jahren getan hat. Dies bestärkt uns darin, dass unser gewählter Ansatz für einen vielfältigen Kundenstamm, der komplexe KI-Herausforderungen bewältigt, effektiv ist.“

Auf der Plattform Gartner Peer Insights hat die Denodo-Plattform derzeit eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Punkten, basierend auf insgesamt 277 Bewertungen. Denodo-Kunden sagten Folgendes:

„Denodo erreicht mit fortschrittlichen KI-Funktionen neue Höhen: Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Denodo 9.1.x bieten die Möglichkeit, Denodo mit Ihrer KI-Engine zu verbinden und direkt im Design Studio Unterstützung bei der Benennung von Feldern, der Beschreibung der Daten in diesen Feldern und der Fehlerbehebung bei Abfragen in einer VQL-Shell zu erhalten. Durch die Verbindung Ihrer KI-Engine mit dem Denodo Data Catalog können Sie derzeit Daten mit natürlicher Sprache abfragen und erhalten eine vollständig entwickelte Abfrage zurück, die Sie direkt über die Katalogschnittstelle ausführen oder in einer VQL-Shell öffnen können. Die zukünftige Roadmap sieht vor, ‚Ask Anything‘ in den Katalog aufzunehmen, wodurch die KI-Fähigkeit erweitert wird, sodass sie eher einem vollständigen Chatbot ähnelt, der sowohl nicht datenbezogene Fragen als auch datenbezogene Fragen in der Shell beantworten kann.“ – Datenvirtualisierungsarchitekt

„Denodo als semantische Integrationsschicht: Mit dem Produkt Denodo können wir Daten viel schneller als bisher an die unterschiedlichen Kundenanforderungen anpassen. Vom Konzept bis zum Testen kann es nun innerhalb von Minuten oder Stunden erfolgen. Wir sind in der Lage, verschiedene Quellen zu verbinden, um ein für unsere Kunden relevantes Datenprodukt zu definieren, das über alle Quellen hinweg normalisiert ist, und es in einer Weise zu präsentieren, die unseren bevorzugten Architekturmustern entspricht, sowohl in Bezug auf Protokoll, Muster als auch Sicherheit.“ – IT-Manager

„Denodo setzt moderne Datenkonzepte um: Als Plattform hat Denodo uns maßgeblich dabei unterstützt, unsere Strategie einer auf Föderation basierenden Datenstruktur zu verwirklichen. Das Kundenerfolgsteam hat einen unschätzbaren Beitrag zu unserer positiven Akzeptanz geleistet und war vom Moment der Implementierung an stets voll engagiert. Die Technologie selbst hat die Erwartungen erfüllt. Oberflächlich betrachtet sind die Aspekte der Datenvirtualisierung unkompliziert und leicht zu erlernen, und die Zeit von der Integration bis zur Datenbereitstellung wurde zweifellos verkürzt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, tiefer in fortgeschrittenere Bereiche der Plattform einzutauchen, was noch mehr Vorteile mit sich bringt, da wir unsere Datenangebote weiter modernisieren und neue Ebenen der Datenkompetenz anstreben.“ – Leiter Datenverarbeitung

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Michele Launi, Nina Showell, Robert Thanaraj, Sharat Menon, 8. Dezember 2025

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Integration Tools, 25. Juni 2025

Haftungsausschlüsse von Gartner

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.

