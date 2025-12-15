Denodo désigné comme leader du Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils d’intégration de données pour la sixième année consécutive

PALO ALTO, Californie, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader en gestion de données, a annoncé aujourd’hui que Gartner® a désigné la Société comme leader pour la sixième année consécutive dans son Magic Quadrant 2025 pour les outils d’intégration de données. « Les outils d’intégration de données restent un élément architectural fondamental, car les organisations recherchent de plus en plus à améliorer leurs capacités pour soutenir leurs cas d’usage opérationnels, analytiques et liés aux infrastructures d’IA », déclare Gartner. « Cette étude aide les responsables des données et de l’analyse à prendre leurs décisions en évaluant 20 fournisseurs sur ce marché. »

Le rapport complet et gratuit du Magic Quadrant, publié le 8 décembre 2025 et rédigé par Michele Launi et al., est disponible ici.

« D’ici à 2027, les assistants IA et les workflows optimisés par l’IA intégrés aux outils d’intégration de données réduiront les interventions manuelles de 60 % et permettront une gestion autonome des données », indique Gartner dans le rapport Magic Quadrant 2025.

Depuis la publication du précédent rapport Gartner Magic Quadrant sur les outils d’intégration de données, la plateforme primée Denodo a apporté des améliorations significatives en tirant parti des workflows optimisés par l’IA pour faciliter la gestion des données en libre-service. En avril, Denodo a lancé la plateforme Denodo 9.2, qui étend la prise en charge des initiatives GenAI et introduit une nouvelle suite d’outils en libre-service pour le développement de produits de données. En septembre, Denodo a dévoilé la plateforme Denodo 9.3 avec DeepQuery, une fonctionnalité de recherche approfondie, et d’autres fonctionnalités qui facilitent l’innovation en matière d’IA.

« Les objectifs de l’intégration des données sont désormais dictés par la nécessité de disposer de données prêtes pour l’IA, qui soient non seulement immédiatement intégrées, mais aussi gouvernées, sécurisées et fiables. La plateforme Denodo, avec ses capacités sémantiques et son approche logique de la gestion des données, offre les chemins les plus flexibles et les plus directs vers des données prêtes pour l’IA », a déclaré Ravi Shankar, vice-président principal et directeur marketing chez Denodo. « Nous sommes extrêmement fiers que Gartner ait une nouvelle fois reconnu Denodo comme leader dans le Magic Quadrant pour les outils d’intégration de données, comme il l’a fait au cours des cinq dernières années. Cela nous conforte dans l’idée que l’approche que nous avons choisie est efficace auprès d’une clientèle diversifiée confrontée à des défis complexes en matière d’IA. »

Sur la plateforme Gartner Peer Insights, la plateforme Denodo obtient actuellement une note moyenne de 4,6 sur 5, sur un total de 277 avis. Selon les clients de Denodo :

« Denodo atteint de nouveaux sommets grâce à des capacités d’IA avancées : leurs progrès en matière d’intelligence artificielle avec Denodo 9.1.x permettent de connecter Denodo à votre moteur d’IA et d’obtenir de l’aide directement dans Design Studio pour nommer les champs, décrire les données qu’ils contiennent et dépanner les requêtes dans un shell VQL. La connexion de votre moteur d’IA au catalogue de données Denodo permet actuellement d’interroger les données en langage naturel, renvoyant une requête entièrement développée que vous pouvez exécuter ou ouvrir dans un shell VQL directement depuis l’interface du catalogue. La feuille de route future prévoit d’intégrer la fonction "Ask Anything" (Demandez n’importe quoi) dans le catalogue, offrant ainsi à l’IA des capacités similaires à celles d’un chatbot complet capable de répondre à des questions non liées aux données ainsi qu’à des questions liées aux données dans le shell. » – Architecte en virtualisation des données

« Denodo en tant que couche sémantique d’intégration : le produit Denodo nous permet de présenter des données adaptées aux différents besoins des clients beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Du concept au test, tout peut désormais se faire en quelques minutes, voire quelques heures. Nous sommes en mesure de nous connecter à diverses sources pour définir un produit de données significatif pour nos clients, en normalisant les sources, et de le présenter d’une manière qui correspond à nos modèles d’architecture préférés, tant en termes de protocole, de modèle que de sécurité. » – Responsable informatique

« Denodo répond aux approches modernes en matière de données : en tant que plateforme, Denodo nous a vraiment aidés à mettre en œuvre notre stratégie de structure de données centrée sur la fédération. L’équipe chargée de la réussite client a joué un rôle inestimable dans notre adoption positive et est restée pleinement engagée dès le moment de la mise en œuvre. La technologie elle-même a tenu ses promesses. À première vue, les aspects de la virtualisation des données sont simples et faciles à apprendre, et le temps nécessaire entre l’intégration et la livraison des données a certainement été réduit. Mais il est également possible d’approfondir les domaines plus avancés de la plateforme, ce qui nous permet de bénéficier d’avantages supplémentaires à mesure que nous continuons à moderniser nos offres de données et à atteindre de nouveaux niveaux de maîtrise des données. » – Directeur de l’ingénierie des données

