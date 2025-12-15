Aktietilbagekøbsprogram - uge 50

Dato        15. december 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 50

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 589.777 1.426,26 841.177.264
8. december 20254.5001.431,656.442.425
9. december 20254.5001.432,976.448.365
10. december 20254.5001.442,526.491.340
11. december 20254.5001.456,496.554.205
12. december 20254.5001.445,676.505.515
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 612.277 1.426,84 873.619.114
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt1.026.477 1.338,18 1.373.607.820

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.026.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,04 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101439XCSE20251208 9:00:27.927000
51444XCSE20251208 9:10:02.536000
91444XCSE20251208 9:10:02.536000
111443XCSE20251208 9:12:30.508000
111439XCSE20251208 9:14:47.175000
101439XCSE20251208 9:14:47.175000
81431XCSE20251208 9:37:19.925000
31431XCSE20251208 9:37:19.925000
51430XCSE20251208 9:38:01.512000
51430XCSE20251208 9:38:01.530000
11430XCSE20251208 9:38:01.530000
51430XCSE20251208 9:38:01.530000
111429XCSE20251208 9:38:01.551000
111431XCSE20251208 9:42:54.783000
111430XCSE20251208 9:50:36.710000
191430XCSE20251208 9:50:36.732000
111428XCSE20251208 9:51:39.451000
111428XCSE20251208 9:52:33.099000
411430XCSE20251208 9:54:13.115000
211429XCSE20251208 9:55:53.514000
211429XCSE20251208 9:56:52.042000
211429XCSE20251208 10:00:24.910000
111428XCSE20251208 10:01:32.621000
91427XCSE20251208 10:02:58.262000
111427XCSE20251208 10:09:37.097000
111426XCSE20251208 10:17:49.226000
251428XCSE20251208 10:25:37.286000
111427XCSE20251208 10:30:00.189000
111427XCSE20251208 10:30:05.153000
111426XCSE20251208 10:30:22.844000
111426XCSE20251208 10:35:27.211000
111426XCSE20251208 10:35:27.211000
111427XCSE20251208 10:37:04.005000
4001427XCSE20251208 10:43:17.494748
1271436XCSE20251208 11:50:28.907597
5001439XCSE20251208 12:36:03.972663
1731436XCSE20251208 12:49:36.611561
661434XCSE20251208 13:08:45.703646
681434XCSE20251208 13:10:40.978906
1661434XCSE20251208 13:11:28.861675
41434XCSE20251208 14:48:28.542743
111434XCSE20251208 15:11:19.509358
61434XCSE20251208 15:14:55.047775
191434XCSE20251208 15:18:53.751004
3601434XCSE20251208 15:22:32.992218
51428XCSE20251208 15:46:21.515784
111428XCSE20251208 15:49:13.551785
121428XCSE20251208 15:49:16.618249
101428XCSE20251208 15:51:08.515795
111428XCSE20251208 15:51:33.545120
151428XCSE20251208 15:51:36.509944
131428XCSE20251208 15:51:50.993053
111428XCSE20251208 15:51:54.508680
191428XCSE20251208 15:51:54.532268
131428XCSE20251208 15:52:33.760679
111428XCSE20251208 15:52:35.509451
151428XCSE20251208 15:52:38.438066
111428XCSE20251208 15:52:40.520476
161428XCSE20251208 15:52:43.508704
41428XCSE20251208 15:53:02.515793
111428XCSE20251208 15:53:04.783904
111428XCSE20251208 15:53:06.539942
161428XCSE20251208 15:53:10.192611
111428XCSE20251208 15:53:11.797453
111428XCSE20251208 15:53:13.512085
111428XCSE20251208 15:53:15.759669
131428XCSE20251208 15:53:21.777487
111428XCSE20251208 15:53:23.508714
111428XCSE20251208 15:53:25.508202
111428XCSE20251208 15:53:27.508744
121428XCSE20251208 15:53:27.532873
21430XCSE20251208 16:18:45.511621
3981430XCSE20251208 16:23:59.548384
1611430XCSE20251208 16:30:14.525779
2391430XCSE20251208 16:30:14.525797
4001430XCSE20251208 16:31:04.055121
7001430XCSE20251208 16:33:27.354986
561434XCSE20251209 9:01:15.183757
1441434XCSE20251209 9:01:15.183760
81436XCSE20251209 9:30:24.444710
2921436XCSE20251209 9:30:24.444745
1291433XCSE20251209 9:43:49.067783
2001444XCSE20251209 10:17:25.836045
2711438XCSE20251209 12:07:00.452785
2001438XCSE20251209 12:12:39.443145
2001434XCSE20251209 13:15:31.278910
101435XCSE20251209 13:16:56.953000
111435XCSE20251209 13:33:28.419472
111435XCSE20251209 13:37:26.420312
291436XCSE20251209 13:40:59.018000
431436XCSE20251209 13:46:27.363000
51435XCSE20251209 13:53:46.314922
21437XCSE20251209 13:56:13.648000
151437XCSE20251209 13:56:13.648000
11437XCSE20251209 13:56:13.648000
11437XCSE20251209 13:56:21.247000
131437XCSE20251209 13:56:30.771000
11437XCSE20251209 13:56:42.530000
221435XCSE20251209 14:07:15.090000
101435XCSE20251209 14:07:15.090000
111435XCSE20251209 14:07:15.090000
111435XCSE20251209 14:07:15.090000
731435XCSE20251209 14:07:15.090742
81435XCSE20251209 14:15:59.419000
31435XCSE20251209 14:18:43.573000
81435XCSE20251209 14:18:43.573000
611434XCSE20251209 14:18:43.573910
111435XCSE20251209 14:23:19.984000
111435XCSE20251209 14:24:02.412000
51436XCSE20251209 14:24:27.395000
101436XCSE20251209 14:24:27.395000
311436XCSE20251209 14:24:27.395000
111436XCSE20251209 14:24:27.395000
161436XCSE20251209 14:24:27.395000
111436XCSE20251209 14:24:27.397000
221436XCSE20251209 14:24:27.417000
111436XCSE20251209 14:28:03.421000
111435XCSE20251209 14:28:04.618000
541434XCSE20251209 14:28:06.145000
101434XCSE20251209 14:28:06.145000
3391434XCSE20251209 14:28:06.145920
111434XCSE20251209 14:28:28.652000
111434XCSE20251209 14:28:46.633000
111434XCSE20251209 14:28:46.636000
111434XCSE20251209 14:28:46.637000
111434XCSE20251209 14:28:46.652000
111434XCSE20251209 14:28:48.598000
111432XCSE20251209 14:28:53.013000
111433XCSE20251209 14:29:14.599000
111433XCSE20251209 14:29:14.600000
211432XCSE20251209 14:29:42.978000
221430XCSE20251209 14:30:08.036000
221432XCSE20251209 14:30:56.785000
111432XCSE20251209 14:30:56.786000
111432XCSE20251209 14:30:57.717000
111432XCSE20251209 14:31:08.522000
211430XCSE20251209 14:31:46.362000
151429XCSE20251209 14:32:39.241000
211431XCSE20251209 14:32:39.250000
111431XCSE20251209 14:32:39.263000
61429XCSE20251209 14:32:56.318000
151429XCSE20251209 14:32:56.318000
211430XCSE20251209 14:33:23.484000
211428XCSE20251209 14:33:23.504000
221429XCSE20251209 14:34:31.864000
221429XCSE20251209 14:34:57.441000
111429XCSE20251209 14:36:57.621000
111430XCSE20251209 14:39:35.717000
111430XCSE20251209 14:39:35.717000
221430XCSE20251209 14:41:18.061000
211428XCSE20251209 14:44:28.375000
101428XCSE20251209 14:44:28.375000
221428XCSE20251209 14:44:56.067000
211428XCSE20251209 14:45:23.561000
81429XCSE20251209 14:47:36.028000
141429XCSE20251209 14:47:55.825000
81429XCSE20251209 14:47:55.825000
221430XCSE20251209 14:49:54.711000
181428XCSE20251209 15:08:29.443000
41428XCSE20251209 15:09:08.419000
111428XCSE20251209 15:09:08.419000
101428XCSE20251209 15:09:08.419000
81428XCSE20251209 15:09:08.419000
741430XCSE20251209 15:22:46.202000
621429XCSE20251209 15:23:11.106000
411428XCSE20251209 15:29:21.384000
101429XCSE20251209 15:30:47.419000
11429XCSE20251209 15:30:47.419000
111430XCSE20251209 15:31:45.915000
321429XCSE20251209 15:32:18.500000
131430XCSE20251209 15:33:57.906000
101430XCSE20251209 15:33:57.906000
111430XCSE20251209 15:33:57.906000
271430XCSE20251209 15:36:05.973000
11428XCSE20251209 15:40:16.204000
551430XCSE20251209 15:53:00.421000
531430XCSE20251209 15:58:05.160000
511430XCSE20251209 16:02:50.426000
301428XCSE20251209 16:05:58.777000
111428XCSE20251209 16:05:58.777000
11428XCSE20251209 16:05:58.777000
101428XCSE20251209 16:05:58.777000
441428XCSE20251209 16:07:41.536000
441428XCSE20251209 16:07:41.538000
221429XCSE20251209 16:10:19.823000
111429XCSE20251209 16:10:19.824000
111429XCSE20251209 16:10:19.826000
211428XCSE20251209 16:15:15.094000
211429XCSE20251209 16:15:53.296000
71429XCSE20251209 16:15:53.301000
141429XCSE20251209 16:15:53.301000
581429XCSE20251209 16:28:59.794211
4831429XCSE20251209 16:28:59.897909
631429XCSE20251209 16:28:59.897934
1911429XCSE20251209 16:28:59.897936
111423XCSE20251210 9:02:03.942000
211418XCSE20251210 9:08:50.065000
211421XCSE20251210 9:09:56.265000
211423XCSE20251210 9:20:17.947000
3001423XCSE20251210 9:31:31.549046
21425XCSE20251210 10:01:10.202521
21425XCSE20251210 10:02:25.676266
21425XCSE20251210 10:04:11.094164
21425XCSE20251210 10:05:41.379382
2921425XCSE20251210 10:10:27.126934
211426XCSE20251210 10:30:05.052614
2791426XCSE20251210 10:32:40.286639
1021433XCSE20251210 11:30:30.736406
1981433XCSE20251210 11:33:16.085577
3001437XCSE20251210 11:48:24.496347
3001440XCSE20251210 13:54:44.815362
331444XCSE20251210 15:19:27.570474
2671444XCSE20251210 15:19:27.734813
1081442XCSE20251210 15:23:56.728399
4181452XCSE20251210 15:58:09.279213
3001452XCSE20251210 16:00:53.716071
51453XCSE20251210 16:42:39.902681
561453XCSE20251210 16:42:39.925996
4901453XCSE20251210 16:42:45.111378
9491453XCSE20251210 16:42:45.111418
101455XCSE20251211 9:02:52.202000
121461XCSE20251211 9:09:30.168000
221459XCSE20251211 9:09:30.188000
111460XCSE20251211 9:18:20.652000
101460XCSE20251211 9:18:20.652000
211463XCSE20251211 9:27:53.996000
121462XCSE20251211 9:28:43.469000
221461XCSE20251211 9:31:30.902000
111460XCSE20251211 9:33:51.512000
81459XCSE20251211 9:34:56.512000
3001461XCSE20251211 9:55:25.199135
2001458XCSE20251211 10:27:47.570487
171457XCSE20251211 11:11:51.484670
2001457XCSE20251211 11:11:51.484713
331457XCSE20251211 11:11:51.484731
11459XCSE20251211 12:37:52.192494
3991459XCSE20251211 12:45:24.067267
91455XCSE20251211 12:59:53.560115
101455XCSE20251211 13:41:47.411799
4811455XCSE20251211 13:41:47.411828
31454XCSE20251211 14:05:45.876373
11454XCSE20251211 14:05:45.876373
1581454XCSE20251211 14:06:35.483970
1491454XCSE20251211 14:06:35.483989
691453XCSE20251211 14:32:25.808744
1721453XCSE20251211 14:33:25.185992
591453XCSE20251211 14:33:25.186045
5001456XCSE20251211 14:53:54.641480
561457XCSE20251211 15:40:03.452519
131457XCSE20251211 15:40:03.452608
2141457XCSE20251211 15:46:03.945898
171457XCSE20251211 15:46:14.485820
6001456XCSE20251211 15:53:48.853339
2841456XCSE20251211 16:14:41.595609
1721456XCSE20251211 16:14:41.614830
2441456XCSE20251211 16:14:41.614903
61468XCSE20251212 9:07:19.004000
41468XCSE20251212 9:07:19.004000
111468XCSE20251212 9:10:48.500000
221465XCSE20251212 9:10:53.556000
221466XCSE20251212 9:17:33.892000
61463XCSE20251212 9:18:01.579000
111466XCSE20251212 9:30:05.574000
111466XCSE20251212 9:30:05.574000
111464XCSE20251212 9:32:53.409000
111464XCSE20251212 9:37:12.621000
111468XCSE20251212 9:51:47.714000
81466XCSE20251212 9:55:43.557000
211466XCSE20251212 9:55:43.557000
21466XCSE20251212 9:55:43.557000
111466XCSE20251212 9:56:39.910000
111466XCSE20251212 9:56:39.910000
111464XCSE20251212 10:03:46.542000
411468XCSE20251212 10:20:01.789000
21468XCSE20251212 10:20:01.789000
111468XCSE20251212 10:22:33.909000
111465XCSE20251212 10:34:11.618000
111465XCSE20251212 10:34:11.618000
211467XCSE20251212 10:41:28.358000
111466XCSE20251212 10:55:08.194000
101466XCSE20251212 10:55:08.194000
211466XCSE20251212 10:55:39.162000
11466XCSE20251212 11:11:33.647000
521468XCSE20251212 11:12:58.844000
101468XCSE20251212 11:12:58.844000
111466XCSE20251212 11:18:06.949000
111466XCSE20251212 11:18:06.949000
111464XCSE20251212 11:22:33.228000
111464XCSE20251212 11:22:33.228000
111462XCSE20251212 11:31:31.792000
101462XCSE20251212 11:31:31.792000
221463XCSE20251212 11:51:10.198000
81467XCSE20251212 12:12:50.008000
181470XCSE20251212 12:20:54.351000
651467XCSE20251212 12:21:22.902000
391465XCSE20251212 12:22:48.930549
111465XCSE20251212 12:32:08.365000
101465XCSE20251212 12:32:08.365000
2081465XCSE20251212 12:32:08.365776
531465XCSE20251212 12:32:08.365795
11463XCSE20251212 12:46:28.279000
71463XCSE20251212 12:46:28.279000
31463XCSE20251212 12:46:28.279000
101463XCSE20251212 12:46:28.279000
111463XCSE20251212 12:46:28.279000
111462XCSE20251212 12:59:33.999000
111462XCSE20251212 12:59:33.999000
101462XCSE20251212 12:59:33.999000
111461XCSE20251212 13:07:48.472000
4001461XCSE20251212 13:07:48.472041
211458XCSE20251212 13:10:15.437000
321460XCSE20251212 13:18:20.186000
191460XCSE20251212 13:52:23.064000
11460XCSE20251212 13:52:23.064000
21460XCSE20251212 13:52:23.064000
111460XCSE20251212 13:52:23.064000
211460XCSE20251212 13:52:23.079000
111456XCSE20251212 14:07:11.915000
101456XCSE20251212 14:07:11.915000
21456XCSE20251212 14:07:11.915000
421457XCSE20251212 14:14:28.681000
221456XCSE20251212 14:23:25.955000
111456XCSE20251212 14:23:25.955000
101456XCSE20251212 14:23:25.955000
321454XCSE20251212 14:40:30.198000
311453XCSE20251212 14:56:41.105000
221453XCSE20251212 15:10:36.782000
101453XCSE20251212 15:10:36.782000
221452XCSE20251212 15:22:09.872000
111452XCSE20251212 15:22:09.872000
351452XCSE20251212 15:24:38.410064
401452XCSE20251212 15:28:34.136653
2011452XCSE20251212 15:28:34.136696
71452XCSE20251212 15:28:34.136708
81452XCSE20251212 15:28:34.136717
2501445XCSE20251212 15:42:23.611091
91446XCSE20251212 15:42:42.540930
111446XCSE20251212 15:42:42.540930
2301446XCSE20251212 15:42:42.540954
3141437XCSE20251212 16:10:09.726184
861437XCSE20251212 16:10:09.726215
2001435XCSE20251212 16:15:33.892370
941427XCSE20251212 16:34:30.614572
2061427XCSE20251212 16:34:30.614617
31428XCSE20251212 16:39:34.455149
111428XCSE20251212 16:39:38.353449
111428XCSE20251212 16:40:08.057886
2031428XCSE20251212 16:40:30.975174
1721428XCSE20251212 16:40:30.977318
4551428XCSE20251212 16:42:20.811920
111428XCSE20251212 16:42:20.811920
21428XCSE20251212 16:42:20.811920
721428XCSE20251212 16:42:20.831806
711428XCSE20251212 16:42:20.838052
891428XCSE20251212 16:42:20.838068


Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 50

