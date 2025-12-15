Nasdaq Copenhagen
Dato 15. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 50
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|589.777
|1.426,26
|841.177.264
|8. december 2025
|4.500
|1.431,65
|6.442.425
|9. december 2025
|4.500
|1.432,97
|6.448.365
|10. december 2025
|4.500
|1.442,52
|6.491.340
|11. december 2025
|4.500
|1.456,49
|6.554.205
|12. december 2025
|4.500
|1.445,67
|6.505.515
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|612.277
|1.426,84
|873.619.114
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|1.026.477
|1.338,18
|1.373.607.820
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.026.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,04 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1439
|XCSE
|20251208 9:00:27.927000
|5
|1444
|XCSE
|20251208 9:10:02.536000
|9
|1444
|XCSE
|20251208 9:10:02.536000
|11
|1443
|XCSE
|20251208 9:12:30.508000
|11
|1439
|XCSE
|20251208 9:14:47.175000
|10
|1439
|XCSE
|20251208 9:14:47.175000
|8
|1431
|XCSE
|20251208 9:37:19.925000
|3
|1431
|XCSE
|20251208 9:37:19.925000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.512000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|1
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|11
|1429
|XCSE
|20251208 9:38:01.551000
|11
|1431
|XCSE
|20251208 9:42:54.783000
|11
|1430
|XCSE
|20251208 9:50:36.710000
|19
|1430
|XCSE
|20251208 9:50:36.732000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 9:51:39.451000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 9:52:33.099000
|41
|1430
|XCSE
|20251208 9:54:13.115000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 9:55:53.514000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 9:56:52.042000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 10:00:24.910000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 10:01:32.621000
|9
|1427
|XCSE
|20251208 10:02:58.262000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:09:37.097000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:17:49.226000
|25
|1428
|XCSE
|20251208 10:25:37.286000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:30:00.189000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:30:05.153000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:30:22.844000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:35:27.211000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:35:27.211000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:37:04.005000
|400
|1427
|XCSE
|20251208 10:43:17.494748
|127
|1436
|XCSE
|20251208 11:50:28.907597
|500
|1439
|XCSE
|20251208 12:36:03.972663
|173
|1436
|XCSE
|20251208 12:49:36.611561
|66
|1434
|XCSE
|20251208 13:08:45.703646
|68
|1434
|XCSE
|20251208 13:10:40.978906
|166
|1434
|XCSE
|20251208 13:11:28.861675
|4
|1434
|XCSE
|20251208 14:48:28.542743
|11
|1434
|XCSE
|20251208 15:11:19.509358
|6
|1434
|XCSE
|20251208 15:14:55.047775
|19
|1434
|XCSE
|20251208 15:18:53.751004
|360
|1434
|XCSE
|20251208 15:22:32.992218
|5
|1428
|XCSE
|20251208 15:46:21.515784
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:49:13.551785
|12
|1428
|XCSE
|20251208 15:49:16.618249
|10
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:08.515795
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:33.545120
|15
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:36.509944
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:50.993053
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:54.508680
|19
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:54.532268
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:33.760679
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:35.509451
|15
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:38.438066
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:40.520476
|16
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:43.508704
|4
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:02.515793
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:04.783904
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:06.539942
|16
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:10.192611
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:11.797453
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:13.512085
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:15.759669
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:21.777487
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:23.508714
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:25.508202
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:27.508744
|12
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:27.532873
|2
|1430
|XCSE
|20251208 16:18:45.511621
|398
|1430
|XCSE
|20251208 16:23:59.548384
|161
|1430
|XCSE
|20251208 16:30:14.525779
|239
|1430
|XCSE
|20251208 16:30:14.525797
|400
|1430
|XCSE
|20251208 16:31:04.055121
|700
|1430
|XCSE
|20251208 16:33:27.354986
|56
|1434
|XCSE
|20251209 9:01:15.183757
|144
|1434
|XCSE
|20251209 9:01:15.183760
|8
|1436
|XCSE
|20251209 9:30:24.444710
|292
|1436
|XCSE
|20251209 9:30:24.444745
|129
|1433
|XCSE
|20251209 9:43:49.067783
|200
|1444
|XCSE
|20251209 10:17:25.836045
|271
|1438
|XCSE
|20251209 12:07:00.452785
|200
|1438
|XCSE
|20251209 12:12:39.443145
|200
|1434
|XCSE
|20251209 13:15:31.278910
|10
|1435
|XCSE
|20251209 13:16:56.953000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 13:33:28.419472
|11
|1435
|XCSE
|20251209 13:37:26.420312
|29
|1436
|XCSE
|20251209 13:40:59.018000
|43
|1436
|XCSE
|20251209 13:46:27.363000
|5
|1435
|XCSE
|20251209 13:53:46.314922
|2
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|15
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:21.247000
|13
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:30.771000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:42.530000
|22
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|10
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|73
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090742
|8
|1435
|XCSE
|20251209 14:15:59.419000
|3
|1435
|XCSE
|20251209 14:18:43.573000
|8
|1435
|XCSE
|20251209 14:18:43.573000
|61
|1434
|XCSE
|20251209 14:18:43.573910
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:23:19.984000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:24:02.412000
|5
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|10
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|31
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|16
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.397000
|22
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.417000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:28:03.421000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:28:04.618000
|54
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145000
|10
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145000
|339
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145920
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:28.652000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.633000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.636000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.637000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.652000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:48.598000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:28:53.013000
|11
|1433
|XCSE
|20251209 14:29:14.599000
|11
|1433
|XCSE
|20251209 14:29:14.600000
|21
|1432
|XCSE
|20251209 14:29:42.978000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:30:08.036000
|22
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:56.785000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:56.786000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:57.717000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:31:08.522000
|21
|1430
|XCSE
|20251209 14:31:46.362000
|15
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:39.241000
|21
|1431
|XCSE
|20251209 14:32:39.250000
|11
|1431
|XCSE
|20251209 14:32:39.263000
|6
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:56.318000
|15
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:56.318000
|21
|1430
|XCSE
|20251209 14:33:23.484000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:33:23.504000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 14:34:31.864000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 14:34:57.441000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 14:36:57.621000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 14:39:35.717000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 14:39:35.717000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:41:18.061000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:28.375000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:28.375000
|22
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:56.067000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:45:23.561000
|8
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:36.028000
|14
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:55.825000
|8
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:55.825000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:49:54.711000
|18
|1428
|XCSE
|20251209 15:08:29.443000
|4
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|11
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|8
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|74
|1430
|XCSE
|20251209 15:22:46.202000
|62
|1429
|XCSE
|20251209 15:23:11.106000
|41
|1428
|XCSE
|20251209 15:29:21.384000
|10
|1429
|XCSE
|20251209 15:30:47.419000
|1
|1429
|XCSE
|20251209 15:30:47.419000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 15:31:45.915000
|32
|1429
|XCSE
|20251209 15:32:18.500000
|13
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|10
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|27
|1430
|XCSE
|20251209 15:36:05.973000
|1
|1428
|XCSE
|20251209 15:40:16.204000
|55
|1430
|XCSE
|20251209 15:53:00.421000
|53
|1430
|XCSE
|20251209 15:58:05.160000
|51
|1430
|XCSE
|20251209 16:02:50.426000
|30
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|11
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|1
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|44
|1428
|XCSE
|20251209 16:07:41.536000
|44
|1428
|XCSE
|20251209 16:07:41.538000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.823000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.824000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.826000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 16:15:15.094000
|21
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.296000
|7
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.301000
|14
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.301000
|58
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.794211
|483
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897909
|63
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897934
|191
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897936
|11
|1423
|XCSE
|20251210 9:02:03.942000
|21
|1418
|XCSE
|20251210 9:08:50.065000
|21
|1421
|XCSE
|20251210 9:09:56.265000
|21
|1423
|XCSE
|20251210 9:20:17.947000
|300
|1423
|XCSE
|20251210 9:31:31.549046
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:01:10.202521
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:02:25.676266
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:04:11.094164
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:05:41.379382
|292
|1425
|XCSE
|20251210 10:10:27.126934
|21
|1426
|XCSE
|20251210 10:30:05.052614
|279
|1426
|XCSE
|20251210 10:32:40.286639
|102
|1433
|XCSE
|20251210 11:30:30.736406
|198
|1433
|XCSE
|20251210 11:33:16.085577
|300
|1437
|XCSE
|20251210 11:48:24.496347
|300
|1440
|XCSE
|20251210 13:54:44.815362
|33
|1444
|XCSE
|20251210 15:19:27.570474
|267
|1444
|XCSE
|20251210 15:19:27.734813
|108
|1442
|XCSE
|20251210 15:23:56.728399
|418
|1452
|XCSE
|20251210 15:58:09.279213
|300
|1452
|XCSE
|20251210 16:00:53.716071
|5
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:39.902681
|56
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:39.925996
|490
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:45.111378
|949
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:45.111418
|10
|1455
|XCSE
|20251211 9:02:52.202000
|12
|1461
|XCSE
|20251211 9:09:30.168000
|22
|1459
|XCSE
|20251211 9:09:30.188000
|11
|1460
|XCSE
|20251211 9:18:20.652000
|10
|1460
|XCSE
|20251211 9:18:20.652000
|21
|1463
|XCSE
|20251211 9:27:53.996000
|12
|1462
|XCSE
|20251211 9:28:43.469000
|22
|1461
|XCSE
|20251211 9:31:30.902000
|11
|1460
|XCSE
|20251211 9:33:51.512000
|8
|1459
|XCSE
|20251211 9:34:56.512000
|300
|1461
|XCSE
|20251211 9:55:25.199135
|200
|1458
|XCSE
|20251211 10:27:47.570487
|17
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484670
|200
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484713
|33
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484731
|1
|1459
|XCSE
|20251211 12:37:52.192494
|399
|1459
|XCSE
|20251211 12:45:24.067267
|9
|1455
|XCSE
|20251211 12:59:53.560115
|10
|1455
|XCSE
|20251211 13:41:47.411799
|481
|1455
|XCSE
|20251211 13:41:47.411828
|3
|1454
|XCSE
|20251211 14:05:45.876373
|1
|1454
|XCSE
|20251211 14:05:45.876373
|158
|1454
|XCSE
|20251211 14:06:35.483970
|149
|1454
|XCSE
|20251211 14:06:35.483989
|69
|1453
|XCSE
|20251211 14:32:25.808744
|172
|1453
|XCSE
|20251211 14:33:25.185992
|59
|1453
|XCSE
|20251211 14:33:25.186045
|500
|1456
|XCSE
|20251211 14:53:54.641480
|56
|1457
|XCSE
|20251211 15:40:03.452519
|13
|1457
|XCSE
|20251211 15:40:03.452608
|214
|1457
|XCSE
|20251211 15:46:03.945898
|17
|1457
|XCSE
|20251211 15:46:14.485820
|600
|1456
|XCSE
|20251211 15:53:48.853339
|284
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.595609
|172
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.614830
|244
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.614903
|6
|1468
|XCSE
|20251212 9:07:19.004000
|4
|1468
|XCSE
|20251212 9:07:19.004000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 9:10:48.500000
|22
|1465
|XCSE
|20251212 9:10:53.556000
|22
|1466
|XCSE
|20251212 9:17:33.892000
|6
|1463
|XCSE
|20251212 9:18:01.579000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:30:05.574000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:30:05.574000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 9:32:53.409000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 9:37:12.621000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 9:51:47.714000
|8
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|21
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|2
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:56:39.910000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:56:39.910000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 10:03:46.542000
|41
|1468
|XCSE
|20251212 10:20:01.789000
|2
|1468
|XCSE
|20251212 10:20:01.789000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 10:22:33.909000
|11
|1465
|XCSE
|20251212 10:34:11.618000
|11
|1465
|XCSE
|20251212 10:34:11.618000
|21
|1467
|XCSE
|20251212 10:41:28.358000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:08.194000
|10
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:08.194000
|21
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:39.162000
|1
|1466
|XCSE
|20251212 11:11:33.647000
|52
|1468
|XCSE
|20251212 11:12:58.844000
|10
|1468
|XCSE
|20251212 11:12:58.844000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 11:18:06.949000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 11:18:06.949000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 11:22:33.228000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 11:22:33.228000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 11:31:31.792000
|10
|1462
|XCSE
|20251212 11:31:31.792000
|22
|1463
|XCSE
|20251212 11:51:10.198000
|8
|1467
|XCSE
|20251212 12:12:50.008000
|18
|1470
|XCSE
|20251212 12:20:54.351000
|65
|1467
|XCSE
|20251212 12:21:22.902000
|39
|1465
|XCSE
|20251212 12:22:48.930549
|11
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365000
|10
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365000
|208
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365776
|53
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365795
|1
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|7
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|3
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|10
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|11
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|10
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|11
|1461
|XCSE
|20251212 13:07:48.472000
|400
|1461
|XCSE
|20251212 13:07:48.472041
|21
|1458
|XCSE
|20251212 13:10:15.437000
|32
|1460
|XCSE
|20251212 13:18:20.186000
|19
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|1
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|2
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|11
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|21
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.079000
|11
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|10
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|2
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|42
|1457
|XCSE
|20251212 14:14:28.681000
|22
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|11
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|10
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|32
|1454
|XCSE
|20251212 14:40:30.198000
|31
|1453
|XCSE
|20251212 14:56:41.105000
|22
|1453
|XCSE
|20251212 15:10:36.782000
|10
|1453
|XCSE
|20251212 15:10:36.782000
|22
|1452
|XCSE
|20251212 15:22:09.872000
|11
|1452
|XCSE
|20251212 15:22:09.872000
|35
|1452
|XCSE
|20251212 15:24:38.410064
|40
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136653
|201
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136696
|7
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136708
|8
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136717
|250
|1445
|XCSE
|20251212 15:42:23.611091
|9
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540930
|11
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540930
|230
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540954
|314
|1437
|XCSE
|20251212 16:10:09.726184
|86
|1437
|XCSE
|20251212 16:10:09.726215
|200
|1435
|XCSE
|20251212 16:15:33.892370
|94
|1427
|XCSE
|20251212 16:34:30.614572
|206
|1427
|XCSE
|20251212 16:34:30.614617
|3
|1428
|XCSE
|20251212 16:39:34.455149
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:39:38.353449
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:08.057886
|203
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:30.975174
|172
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:30.977318
|455
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|2
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|72
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.831806
|71
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.838052
|89
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.838068
