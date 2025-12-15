Festi hf.: Endurkaup vika 50

Í 50. viku 2025 keypti Festi alls 210.000 eigin hluti fyrir 69.525.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 508.12.202510:48             50.000334,00       16.700.000
Vika 509.12.202510:49             50.000332,00       16.600.000
Vika 5010.12.202513:02             50.000330,00       16.500.000
Vika 5011.12.202510:59             35.000330,00       11.550.000
Vika 5012.12.202514:58             25.000327,00         8.175.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 2.850.000 hluti eða 0,91% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 313.774 eigin hluti fyrir 103.950.420 kr. og á í dag 3.060.000 hluti sem samsvarar 0,98% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


