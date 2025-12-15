Festi hf.: Endurkaup vika 50

Í 50. viku 2025 keypti Festi alls 210.000 eigin hluti fyrir 69.525.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 50
|8.12.2025
|10:48
|50.000
|334,00
|16.700.000
|Vika 50
|9.12.2025
|10:49
|50.000
|332,00
|16.600.000
|Vika 50
|10.12.2025
|13:02
|50.000
|330,00
|16.500.000
|Vika 50
|11.12.2025
|10:59
|35.000
|330,00
|11.550.000
|Vika 50
|12.12.2025
|14:58
|25.000
|327,00
|8.175.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.850.000 hluti eða 0,91% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 313.774 eigin hluti fyrir 103.950.420 kr. og á í dag 3.060.000 hluti sem samsvarar 0,98% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).