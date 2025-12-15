Meddelelse om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet.

Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontakt:
Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand

Telefon: 32312800
E-mail: cphpresse@cph.dk
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04

Meddelelse om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne AS Offentliggørelse af endeligt resultat

