Meddelelse om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet.

Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S.

