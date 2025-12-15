Til Nasdaq Copenhagen A/S

15. december 2025

Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 13H, 22H og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISIN



Serie Valuta Kupon Udløb IT/RF* DK0009552218 13H DKK 1% 01-07-2031 RF





ISIN



Serie Valuta Obligationstype Udløb IT/RF* DK0009552481 32H SEK Stibor3 + tillæg 01-04-2029 RF DK0009552564 22H DKK Cibor6 + tillæg 01-07-2034 RF DK0009552648 32H DKK Cita6 + tillæg 01-07-2029 RF DK0009552721 32H DKK Cita6 + tillæg 01-07-2029 RF DK0009552804 32H DKK Cita6 + 0,55% 01-07-2029 RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

Vedhæftet fil