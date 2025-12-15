Til Nasdaq Copenhagen A/S
Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025
I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.
De Endelige Vilkår for serie 13H, 22H og 32H fremgår af nedenstående.
Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.
|ISIN
|Serie
|Valuta
|Kupon
|Udløb
|IT/RF*
|DK0009552218
|13H
|DKK
|1%
|01-07-2031
|RF
|ISIN
|Serie
|Valuta
|Obligationstype
|Udløb
|IT/RF*
|DK0009552481
|32H
|SEK
|Stibor3 + tillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009552564
|22H
|DKK
|Cibor6 + tillæg
|01-07-2034
|RF
|DK0009552648
|32H
|DKK
|Cita6 + tillæg
|01-07-2029
|RF
|DK0009552721
|32H
|DKK
|Cita6 + tillæg
|01-07-2029
|RF
|DK0009552804
|32H
|DKK
|Cita6 + 0,55%
|01-07-2029
|RF
* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
