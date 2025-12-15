Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

Til                Nasdaq Copenhagen A/S

15. december 2025        

Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 13H, 22H og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISIN

SerieValutaKuponUdløbIT/RF*
DK000955221813HDKK1%01-07-2031RF


ISIN

SerieValutaObligationstypeUdløbIT/RF*
DK000955248132HSEKStibor3 + tillæg01-04-2029RF
DK000955256422HDKKCibor6 + tillæg01-07-2034RF
DK000955264832HDKKCita6 + tillæg01-07-2029RF
DK000955272132HDKKCita6 + tillæg01-07-2029RF
DK000955280432HDKKCita6 + 0,55%01-07-2029RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

