Les ventes résidentielles au Canada demeurent stables à l’approche de 2026

OTTAWA, Ontario, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En novembre 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont diminué de 0,6 % d’un mois à l’autre, ce qui est toujours bien au-dessus des niveaux d’avril, mais pratiquement inchangé depuis juillet.

« À ce stade, il semble que la reprise de la demande observée en milieu d’année ait plutôt laissé place à une période de stabilité à l’approche de 2026, conjuguée à ce qui semble être certaines concessions sur les prix en novembre par les vendeurs tentant de négocier des ententes avant la fin de l’année, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Cela dit, la Banque du Canada ayant clairement indiqué que les taux ne baisseront probablement pas davantage, cela constitue sans aucun doute le feu vert que de nombreux emprunteurs à taux fixe attendaient. Nous prévoyons donc toujours que l’activité reprendra l’année prochaine. »

Faits saillants de novembre

Les ventes résidentielles nationales ont diminué de 0,6 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 10,7 % par rapport à novembre 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,6 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a baissé de 0,4 % d’un mois à l’autre, et de 3,7 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a baissé de 0,4 % d’un mois à l’autre, et de 3,7 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 2 % d’une année à l’autre.



L’offre a baissé de 1,6 % d’un mois à l’autre en novembre. Combiné à une baisse plus faible des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est resserré à 52,7 % comparativement au résultat de 52,2 % enregistré en octobre. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de novembre 2025, 173 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 8,5 % par rapport à la même période l’année dernière, mais une baisse de 2,5 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

« On s’attendait initialement à ce que 2025 soit l’année où les marchés de l’habitation sortiraient de leur hibernation provoquée par les taux d’intérêt, mais comme nous le savons tous, cette reprise a été compromise par le chaos économique causé par les droits de douane américains, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Les taux d’intérêt étant désormais encore plus bas en raison du ralentissement économique, l’attention se porte désormais sur le printemps 2026 et sur la question de savoir si nous verrons enfin des niveaux plus normaux d’activité sur le marché de l’habitation. Le marché de 2026 approche à grands pas, alors si vous souhaitez en faire partie, veuillez contacter un courtier ou agent immobilier local pour commencer à planifier dès aujourd’hui. »

On comptait 4,4 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de novembre 2025, ce qui est inchangé par rapport à juillet, août, septembre et octobre. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une baisse de 0,4 % entre octobre et novembre 2025, ce qui laisse supposer que certains vendeurs font des concessions sur les prix afin de vendre leur propriété avant la fin de l’année. L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,7 % par rapport à novembre 2024.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 682 219 $ en novembre 2025, soit une baisse de 2 % par rapport à novembre 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le jeudi 15 janvier 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6245a432-703d-48ef-923d-2d8337e656d2