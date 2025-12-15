Volatus Aerospace obtient un contrat de défense de 9 M$ auprès d’un partenaire de l’OTAN, accélérant sa croissance dans les systèmes non habités

MONTRÉAL, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (Francfort : A3DP5Y/ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), chef de file des solutions technologiques aériennes, non habitées et de défense, a le plaisir d’annoncer qu’elle s’est vu attribuer un contrat de défense pouvant atteindre 9 millions de dollars canadiens afin de fournir à une organisation de défense alliée un système intérimaire de formation de nouvelle génération destiné aux opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Le contrat est structuré sur une période de deux ans, avec une première tranche d’environ 4,5 millions de dollars devant être livrée au premier trimestre de 2026. Une deuxième tranche, à la discrétion du client, pourra être exercée jusqu’à la fin de 2027. L’identité de l’utilisateur final ainsi que les configurations spécifiques des systèmes demeurent confidentielles conformément aux modalités de l’entente.

Ce contrat répond à un besoin urgent exprimé par un partenaire de l’OTAN visant à accélérer le développement de compétences fondamentales en aviation non habitée au sein de son personnel de défense.

Une étape stratégique dans le plan de croissance de Volatus dans le secteur de la défense

« Les capacités ISR non habitées sont désormais essentielles à l’état de préparation des forces de défense modernes », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace Inc. « Ce contrat témoigne de la confiance que nos partenaires internationaux accordent à l’innovation canadienne et démontre la capacité de Volatus à fournir des solutions évolutives, conformes aux exigences de la défense, qui renforcent la préparation des alliés. Il s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à positionner Volatus comme un contributeur clé à la base industrielle de défense du Canada et à l’écosystème élargi de l’OTAN. »

L’octroi de ce contrat souligne le rôle grandissant de Volatus en tant que fournisseur canadien de systèmes non habités sécurisés d’origine commerciale, de solutions de formation et de services de soutien opérationnel destinés aux organisations de défense à l’échelle mondiale.

Portée des livrables (généralisée pour des raisons de sécurité)

Dans le cadre de l’entente, Volatus fournira notamment:

Une flotte de systèmes d’aéronefs non habités destinés à la formation, spécialement conçus pour le développement de compétences ISR de niveau introductif

Des interfaces de contrôle intégrées soutenant la formation de base au pilotage et à l’exploitation des capteurs

Une documentation technique et opérationnelle complète

Une familiarisation des instructeurs sur site afin d’assurer une intégration fluide dans l’environnement de formation du client

Une garantie et un soutien sur le cycle de vie conformes aux normes de passation de marchés et de maintien en condition opérationnelle du secteur de la défense





Renforcement des capacités industrielles de défense du Canada

Ce contrat renforce l’engagement continu de Volatus à l’égard des priorités canadiennes en matière de défense et de sécurité, notamment :

Le développement d’une expertise nationale dans les technologies avancées non habitées et liées à l’ISR

Le renforcement de l’interopérabilité avec les partenaires de l’OTAN et les alliés

L’expansion de la capacité industrielle aérospatiale et de défense du Canada

La fourniture d’innovations axées sur la mission visant à améliorer la préparation, la résilience et l’agilité opérationnelle





« Alors que le Canada renforce son engagement envers l’OTAN et met davantage l’accent sur les systèmes non habités et téléopérés, Volatus est fière de livrer une capacité canadienne contribuant directement à la préparation des alliés », a ajouté M. Lynch.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées destinées aux applications commerciales et de défense, s’appuyant à la fois sur des aéronefs pilotés et des systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP). La Société dessert notamment les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, des soins de santé et de la sécurité publique. La mission de Volatus est d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes concrètes et évolutives.

