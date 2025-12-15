SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Finanskalender – kalenderåret 2026





A.P. Møller - Mærsk A/S forventer at offentliggøre

Årsrapport for 2025 den 5. februar 2026

Kvartalsrapport for 1. kvartal den 7. maj 2026

Halvårsmeddelelse den 6. august 2026

Kvartalsrapport for 3. kvartal den 5. november 2026

Generalforsamling forventes afholdt onsdag den 25. marts 2026.

Emner som ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen skal være modtaget af Selskabet senest den 10. februar 2026.

København, den 15. december 2025

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. 3363 3484

