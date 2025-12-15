FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 11 2025

Société FLEURY MICHON

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Pouzauges, le 15 décembre 2025

Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 30 novembre 2025.

 

Date		 

Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)		 

Nombre de droits de
vote théoriques		 

Nombre de droits de
vote exerçables (2)
Au 30.11.20254 387 7577 495 6647 244 912

1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin octobre 2025.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

