FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 11 2025

Société FLEURY MICHON
Information relative au
nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Pouzauges, le 15 décembre 2025
Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 30 novembre 2025.
|
Date
|
Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)
|
Nombre de droits de
vote théoriques
|
Nombre de droits de
vote exerçables (2)
|Au 30.11.2025
|4 387 757
|7 495 664
|7 244 912
1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin octobre 2025.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.
