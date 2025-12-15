Euroopa Liit toetab Tallinna Sadamat kaldaelektriühenduse rajamisel kruiisilaevadele

Euroopa Liit kiitis heaks rahastuse ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) projektile PoTOPS (Port of Tallinn OPS - onshore power supply), mille eesmärk on aastaks 2030 luua kaldaelektriühendus kruiisilaevadele Tallinna Vanasadamas kahel kail.

Enam kui kolm aastat kestva projekti raames rajatakse elektrivõrguühendus Eleringi põhivõrguga, 110/10kV alajaam ja kaldaelektri taristu koos ühendusseadmetega kruiisilaevadele. Rajatava alajaama võimsus katab vajaduse kahe kruiisilaeva kaldaelektriga varustamiseks kaidel nr 26 ja 27 ning samuti vajaduse tulevaste hübriid- ja täiselektriliste Ro-Pax laevade varustamiseks. PoTOPS projekti eeldatav kogumaksumus on 39,7 miljonit eurot, millest kuni 30% kaetakse Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) alternatiivkütuste taristu meetme (AFIF) toetusest. Tallinna Sadama nõukogu kiitis investeeringu heaks, tööde planeerimise ja teostamisega alustatakse nii pea kui võimalik.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm rõhutas, et kaldaelektriühenduse rajamine on kruiisilaevanduse jätkusuutlikkuse seisukohalt ülioluline. „Kruiisiturism ei ole oluline üksnes Tallinna Sadama äritegevuse jaoks, vaid loob töökohti ja majanduslikku väärtust kogu turismisektorile. Kui soovime, et kruiisilaevad külastaksid Tallinna ka tulevikus, peame olema 2030. aastaks valmis pakkuma neile kaasaegset ja keskkonnasõbralikku kaldaelektri lahendust,“ ütles Kalm.

Tallinna Sadama projekti PoTOPS üldeesmärk aitab kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide täitmisele ja kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks lähtudes suunistest alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu käsitlevas määruses (EL) 2023/1804 ja sadamategevuse keskkonnasõbralikumaks muutmist käsitlevas TEN-T määruses (EL) 2024/1679.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee