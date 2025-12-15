Groupe Colabor Inc. fait le point sur son entreprise

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») fait le point aujourd’hui sur son examen des alternatives stratégiques annoncé précédemment.

Le 16 octobre 2025, la Société a annoncé la prolongation jusqu’au 30 janvier 2026 de sa convention de tolérance intervenue avec ses principaux prêteurs de premier rang et Investissement Québec (les « conventions de tolérance »). Les modalités modifiées exigeaient le maintien de 1 million de dollars en liquidités et d’un BAIIA sur les douze derniers mois minimal, vérifié mensuellement. En outre, la Société devait fournir, au plus tard le 15 décembre 2025, des lettres d’intention non contraignantes qui satisfont les prêteurs pour le refinancement de ses facilités de crédit et la levée de capitaux propres d’un montant minimal de 15 millions de dollars à ses principaux prêteurs de premier rang et à Investissement Québec (collectivement, un « refinancement »).

Malgré tous les efforts déployés par la Société et ses conseillers externes ces derniers mois, la Société n’a pas fourni à ses prêteurs de lettre d’intention non contraignante qui satisferait les prêteurs pour un refinancement ni ne prévoit être en mesure de le faire.

La Société poursuit ses négociations avec ses principaux prêteurs de premier rang et Investissement Québec sur d’autres modifications des conventions de tolérance portant sur la prolongation de la période de tolérance jusqu’au 30 janvier 2026. La Société tient également des pourparlers avec les prêteurs de premier rang en vue d’obtenir des liquidités supplémentaires pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme nécessaires à la poursuite de ses activités et de l’examen d’alternatives stratégiques. Rien ne garantit toutefois que de telles ententes à long terme avec ses principaux prêteurs de premier rang et Investissement Québec ou que de telles alternatives stratégiques pourront être mises en œuvre avec succès.

En l’absence d’alternative stratégique, les activités de Colabor pourraient être sérieusement affectées. La Société examine actuellement toutes les solutions disponibles, notamment la possibilité de se prévaloir des lois applicables en matière de protection contre les créanciers. Par conséquent, les investisseurs doivent savoir que la valeur de leur investissement pourrait diminuer considérablement.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Yanick Blanchard

Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim

Groupe Colabor inc.

Tél. : 450 449-4911, poste 1782

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180





