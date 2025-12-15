Pranešimas apie neeilinio visuotinio „EPSO-G“ akcininkų susirinkimo sušaukimą

Naujosios energetikos grupės „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis „EPSO-G“ akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai: UAB „EPSO-G“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2026-2028 metams
Susirinkimo darbotvarkės klausimas:
1. Dėl UAB „EPSO-G“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2026-2028 metams
Sprendimo projektas siūlomu darbotvarkės klausimu:
„1. Audito įmone, kuri atliks 2026–2028 m. UAB „EPSO-G“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei konsoliduotosios vadovybės ataskaitos auditą, išrinkti KPMG Baltics, UAB, kodas 111494971;
2. Nustatyti ne didesnį kaip 433 675 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo 1 punkte nurodytų audito paslaugų už 2026–2028 m. laikotarpį atlikimą.“
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Daugiau informacijos
Gediminas Petrauskas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris
Tel. +370 610 63306, el. paštas gediminas.petrauskas@epsog.lt