DEME wint contract voor herstel van waterkwaliteit in Midden-Nederland

 | Source: DEME Group NV DEME Group NV

DEME heeft een contract getekend voor de uitvoering van KRW-maatregelen in Midden-Nederland. KRW-maatregelen (Kaderrichtlijn Water) zijn projecten die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland, uitgevoerd door Rijkswaterstaat. In samenwerking met partner Beens Dredging B.V. (onderdeel van Beens Groep B.V.) zal DEME Perceel D uitvoeren op de locaties Eemmeer, Ketelmeer en Zwarte Meer. De werkzaamheden starten in april 2026 en de voltooiing wordt verwacht in december 2027.

