



COMMUNIQUE DE PRESSE





15/12/2025

Agenda financier 2026

LACROIX dévoile les dates de ses prochaines publications financières pour l’exercice 2026 (après Bourse) :

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre et de l’exercice 2025 : 10 février 2026

: 10 février 2026 Résultats annuels 2025 : 31 mars 2026

: 31 mars 2026 Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : 11 mai 2026

: 11 mai 2026 Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre et du 1 er semestre 2026 : 23 juillet 2026

: 23 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 : 30 septembre 2026

: 30 septembre 2026 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 2 novembre 2026

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires 2025 : 10 février 2026, après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

