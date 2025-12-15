REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 décembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 8 AU 12 DECEMBRE 2025


Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 au 12 décembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6208/12/2025FR0010451203  27 892   32,9775XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6209/12/2025FR0010451203  36 181   32,8867XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6210/12/2025FR0010451203  37 841   32,9302XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6211/12/2025FR0010451203  24 016   33,4138XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6212/12/2025FR0010451203  38 641   33,6008XPAR
   TOTAL  164 57133,1567 

