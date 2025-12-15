REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 décembre 2025

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 8 AU 12 DECEMBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 au 12 décembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|08/12/2025
|FR0010451203
|27 892
|32,9775
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|09/12/2025
|FR0010451203
|36 181
|32,8867
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|10/12/2025
|FR0010451203
|37 841
|32,9302
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|11/12/2025
|FR0010451203
|24 016
|33,4138
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|12/12/2025
|FR0010451203
|38 641
|33,6008
|XPAR
|TOTAL
|164 571
|33,1567
Pièce jointe