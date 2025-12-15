REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 décembre 2025

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 8 AU 12 DECEMBRE 2025





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 au 12 décembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 08/12/2025 FR0010451203 27 892 32,9775 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 09/12/2025 FR0010451203 36 181 32,8867 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 10/12/2025 FR0010451203 37 841 32,9302 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 11/12/2025 FR0010451203 24 016 33,4138 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 12/12/2025 FR0010451203 38 641 33,6008 XPAR TOTAL 164 571 33,1567

