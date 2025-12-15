Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 49 511 76,0187 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 216 809 76,0089 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 30 327 76,0062 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 458 353 76,0990 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 49 680 77,5152 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 239 458 77,5142 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 32 091 77,5139 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 428 771 77,5105 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 50 172 77,5062 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 251 707 77,3977 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 33 546 77,4485 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 401 575 77,4135 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 49 038 78,0634 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 194 249 77,9729 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 32 670 78,0361 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 351 043 78,0442 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 15 000 79,6561 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 150 000 79,5889 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 15 000 79,6956 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 451 088 79,5304 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 3 500 088 77,6388

Au 12 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 12 134 602 actions pour un montant total de 906,6 millions d’euros.

