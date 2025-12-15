Programme de rachat d’actions de BNP Paribas
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 décembre 2025
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|49 511
|76,0187
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|216 809
|76,0089
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|30 327
|76,0062
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|458 353
|76,0990
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|49 680
|77,5152
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|239 458
|77,5142
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|32 091
|77,5139
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|428 771
|77,5105
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|50 172
|77,5062
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|251 707
|77,3977
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|33 546
|77,4485
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|401 575
|77,4135
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|49 038
|78,0634
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|194 249
|77,9729
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|32 670
|78,0361
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|351 043
|78,0442
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|15 000
|79,6561
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|150 000
|79,5889
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|15 000
|79,6956
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|451 088
|79,5304
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|3 500 088
|77,6388
Au 12 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 12 134 602 actions pour un montant total de 906,6 millions d’euros.
Pièce jointe
- Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025