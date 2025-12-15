Programme de rachat d’actions de BNP Paribas - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

        

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR000013110449 51176,0187AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR0000131104216 80976,0089CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR000013110430 32776,0062TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR0000131104458 35376,0990XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR000013110449 68077,5152AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR0000131104239 45877,5142CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR000013110432 09177,5139TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR0000131104428 77177,5105XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR000013110450 17277,5062AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR0000131104251 70777,3977CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR000013110433 54677,4485TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR0000131104401 57577,4135XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR000013110449 03878,0634AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR0000131104194 24977,9729CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR000013110432 67078,0361TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR0000131104351 04378,0442XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR000013110415 00079,6561AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR0000131104150 00079,5889CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR000013110415 00079,6956TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR0000131104451 08879,5304XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL3 500 08877,6388 

Au 12 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 12 134 602 actions pour un montant total de 906,6 millions d’euros.

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Recommended Reading