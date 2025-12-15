アクシ: 2026年に、暗号資産がトレーダーと投資家にとって、戦略的ポートフォリオの構成要素となる

シドニー発, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界中の金融市場が進化する中で、アクシ (Axi) は自社のプラットフォームと、拡大しつつある暗号資産永久先物 (「パープス」) 商品群を通じてアクセス可能な暗号資産が、2026年の分散化ポートフォリオ計画において有意な位置を占めるべきだと主張している。 暗号資産取引ではデリバティブへの移行が進んでおり、永久先物は今や世界中のデジタル資産取引活動の中核を形成するようになっている。 最近のデータによると、2025年に、永久先物はビットコイン総取引量の約68%、世界中の暗号資産デリバティブ総量の約76%を占めており、その継続的な成長と影響力が浮き彫りになっている。

この変化と並行して、アクシは主要トークンから新興トークンまで150以上の永久先物契約をその商品群に追加し、規制されている単一プラットフォーム環境内でトレーダーに深いエクスポージャーを提供している。 デリバティブが世界中の暗号資産市場で主体となっている中、アクシのプラットフォームは現代のトレーダーが求める流動性、アクセス性、柔軟性を提供し、24時間年中無休の市場アクセスや、コントロール・規制された環境下でのレバレッジ活用能力を実現している。 このことにより、従来の金融商品の汎用性を再現しつつ、急速に発展しているデジタル資産環境へのエクスポージャーを提供している。

機関投資家の参加の増加はこの進化を裏付けており、2025年現在、機関投資家は暗号資産デリバティブ総取引量の約42%を占めていると報告されており、純粋な個人投資家の投機を超えた、暗号資産市場に対する機関投資家の信頼の高まりを示している。 アクシの新事業責任者であるスチュワート・クック (Stuart Cooke) は次のように述べている。「永久先物が暗号資産取引の大部分を動かしているため、市場の動向に合わせてトレーダーの皆さまに応えるべく、当社の提供サービスを拡大しています。 当社の目標は、永久先物、コピー取引、モバイルアプリ、機関投資家グレードのサポートなど、あらゆるものを単一の信頼できるエコシステムに統合することです。」

2026年の展望としては、暗号資産デリバティブの主流化は、分散化戦略を検討している投資家にとって、重要な転換点を強調することになる。 2025年のスポット取引でデリバティブが主体となったことは、市場環境が急速に成熟していることを示しており、投機的な参加者からヘッジやテーマ別エクスポージャーを求める参加者まで、トレーダーと投資家はますます柔軟かつ高度なツールを必要としている。 アクシのインフラと幅広い契約範囲は、こうした進化するニーズをサポートするために構築されている。 信頼できるブローカーを通じて永久先物契約を利用できることで、柔軟性の拡大、強健なリスク管理の可能性、24時間アクセスを実現し、デジタル資産デリバティブの機会と固有のリスクの両方を認識することになる。

アクシは複数の資産クラスを扱うブローカーであり、外国為替、コモディティ、指数へのアクセスを提供しており、また、規制されたデリバティブやスポット市場隣接商品を通じて、暗号資産市場へのアクセスも拡張している。 同社の拡大された暗号資産永久先物商品は、規制されていて汎用性が高く、世界中からアクセス可能な取引オプションを求める、プロフェッショナルと個人投資家の両方の需要に応えるために設計されている。

提供元: アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC) 取引は、高い投資損失リスクを伴う。 暗号資産は複雑で変動の激しい商品である。 価格は極めて変動が激しく、急速に変動する可能性があり、多額の損失を招く恐れがある。 暗号資産取引はすべての管轄区域で規制されているわけではなく、すべての投資家に適しているとは限らない。 これらの商品の仕組みを理解しているかどうか、また資金を失う高いリスクを負う余裕があるかどうかを検討していただきたい。