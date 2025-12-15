Axi: 2026년 트레이더와 투자자를 위한 전략적 포트폴리오 구성 요소로서의 암호화폐 중요성 강조

시드니, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 금융시장이 변화하는 가운데, Axi는 자사 플랫폼을 통해 제공되는 암호화폐 및 확대 중인 암호화폐 무기한 선물(perpetual futures, ‘ (perps, 무기한 선물’)이 2026년을 위한 다각화된 포트폴리오 전략에서 중요한 역할을 해야 한다는 입장을 제시하였다. 최근 암호화폐 시장은 점점 더 파생상품 중심으로 이동하고 있으며, 특히 무기한 선물은 전 세계 디지털 자산 거래의 핵심으로 자리 잡았다. 2025년 기준, 무기한 선물은 전체 비트코인 거래량의 약 68%, 글로벌 암호화폐 파생상품 거래량의 약 76%를 차지하는 것으로 나타나, 해당 시장의 지속적인 성장과 영향력을 보여준다.

이 같은 흐름에 맞춰 Axi는 주요 및 신흥 토큰을 포함한 150개 이상의 무기한 선물 계약을 제공하며 라인업을 확대했다. 이를 통해 트레이더들은 규제된 단일 플랫폼 환경에서 깊은 시장 노출(deep exposure)을 확보할 수 있게 되었다. 파생상품이 글로벌 암호화폐 시장을 지배하는 상황에서 Axi 플랫폼은 현대적 트레이더가 기대하는 유동성, 접근성, 유연성을 모두 제공한다 — 여기에는 24/7 시장 접근, 규제된 환경에서 레버리지 활용 가능성 등이 포함된다. 이는 전통 금융상품이 제공하는 다양성과 기능을 반영하면서, 빠르게 진화하는 디지털 자산 시장에 대한 투자 기회를 함께 제공하는 구조이다.

기관 참여의 증가는 이러한 시장 진화를 더욱 뚜렷하게 보여준다. 2025년 기준, 기관 투자자는 전체 암호화폐 파생상품 거래량의 약 42%를 차지하는 것으로 알려져 있으며, 이는 암호화폐 시장이 단순한 리테일 투기 단계를 넘어 기관 신뢰도가 강화되고 있음을 보여주는 지표다. Axi의 신사업 총괄을 맡고 있는 스튜어트 쿡(Stuart Cooke)은 “현재 암호화폐 활동의 대부분이 무기한 선물(perps)에서 이루어지고 있는 만큼, 우리는 시장이 움직이는 방향에 맞춰 상품군을 확대하고 있다. 우리의 목표는 퍼프스, 카피 트레이딩, 모바일 앱, 기관급 지원을 모두 하나의 신뢰할 수 있는 생태계로 통합하는 것”이라고 밝혔다.

2026년을 앞두고 암호화폐 파생상품의 주류화는 투자자들이 다각화 전략을 점검하는 데 있어 중요한 전환점을 의미한다. 2025년 시장에서 파생상품이 현물 거래보다 압도적으로 우위를 점한 사실은 암호화폐 시장이 급속히 성숙하고 있음을 보여준다. 이에 따라 투기적 참가자부터 헤지 목적 또는 특정 테마 노출을 원하는 투자자까지, 점점 더 많은 시장 참여자가 유연하고 고도화된 트레이딩 도구를 필요로 하고 있다. Axi는 이러한 변화하는 요구를 지원하기 위해 강력한 인프라와 다양한 무기한 선물 계약 라인업을 구축해 두고 있다. 평판 높은 브로커를 통해 무기한 선물을 거래할 수 있다는 점은 투자자에게 확장된 유연성, 견고한 리스크 관리 기능, 24시간 시장 접근성을 제공하며, 디지털 자산 파생상품이 지닌 기회와 본질적 위험을 모두 고려한 환경을 마련한다는 평가다.

About Axi

Axi는 외환, 상품, 지수 등 다양한 자산에 대한 접근성을 제공하는 멀티자산 브로커이며, 최근에는 규제된 파생상품 및 현물 유사 상품을 통해 암호화폐 시장 접근성을 빠르게 확대하고 있다. Axi가 강화한 암호화폐 무기한 선물(perpetual futures) 상품군은 규제된 환경에서 유연하고 글로벌하게 접근 가능한 트레이딩 옵션을 원하는 전문·리테일 고객 양측의 수요를 충족하도록 설계되었다.

추가 정보는 mediaenquiries@axi.com 에 직접 문의가 가능합니다.

AxiTrader LLC가 제공하는 자료이다. 투자 거래에는 높은 손실 위험이 따르게 된다. 암호화폐 자산은 복잡하고 변동성이 매우 큰 상품이다. 가격은 급격하게 변동할 수 있으며, 이는 상당한 손실로 이어질 수 있다. 암호화폐 거래는 모든 관할 지역에서 규제되는 것이 아니며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 이 상품이 어떻게 작동하는지 충분히 이해했는지, 그리고 투자금 전액을 잃을 수도 있는 높은 위험을 감수할 수 있는지 신중히 고려할 것을 권고한다.