Axi: Kripto sebagai Komponen Strategik Portfolio untuk Pedagang & Pelabur pada 2026

SYDNEY, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seiring dengan evolusi pasaran kewangan global, Axi menegaskan bahawa mata wang kripto — yang boleh diakses melalui platformnya serta penawarannya dengan menyediakan kripto berterusan (“perps”) yang semakin berkembang — wajar diberi kedudukan penting dalam perancangan portfolio terpelbagai bagi tahun 2026. Dagangan kripto semakin beralih kearah derivatif, dengan niaga hadapan berterusan kini menjadi teras aktiviti aset digital di peringkat global. Data terkini menunjukkan bahawa niaga hadapan berterusan menyumbang kira-kira 68% daripada jumlah dagangan Bitcoin dan sekitar 76% daripada jumlah keseluruhan derivatif kripto global pada tahun 2025, sekali gus menonjolkan pertumbuhan berterusan serta pengaruhnya yang semakin kukuh.

Sejajar dengan peralihan ini, Axi telah memperluaskan rangkaiannya dengan menawarkan lebih daripada 150 kontrak niaga hadapan berterusan yang merangkumi token utama dan yang sedang muncul. Sekali gus memberikan pedagang pendedahan mendalam dalam satu platform bersepadu yang dikawal selia. Dengan derivatif mendominasi pasaran kripto global, platform Axi menyediakan kecairan, kebolehcapaian dan fleksibiliti yang dijangkakan oleh pedagang moden — termasuk akses pasaran 24/7 serta keupayaan menggunakan leveraj dalam suasana yang terkawal dan patuh peraturan. Pendekatan ini mencerminkan kepelbagaian instrumen kewangan tradisional sambil menawarkan pendedahan kepada landskap aset digital yang berkembang pesat.

Peningkatan penyertaan institusi menekankan evolusi ini: setakat 2025, institusi dilaporkan menyumbang kira-kira 42% daripada jumlah dagangan derivatif kripto, menandakan keyakinan institusi yang semakin meningkat terhadap pasaran kripto melangkaui spekulasi runcit semata-mata. “Dengan perps memacu sebahagian besar aktiviti kripto, kami sedang memperluas penawaran untuk memenuhi keperluan pedagang selaras dengan hala tuju pasaran,” kata Stuart Cooke, Ketua Perniagaan Baharu di Axi. “Matlamat kami adalah untuk membawa segala-galanya ke dalam satu ekosistem yang dipercayai — perps, dagangan salinan, aplikasi mudah alih dan sokongan bertaraf institusi.”

Menjelang tahun 2026, status arus perdana derivatif kripto menyoroti detik penting bagi para pelabur dalam menilai strategi pelaburan yang dipelbagaikan. Dominasi derivatif berbanding dagangan spot pada tahun 2025 menunjukkan persekitaran pasaran yang semakin matang, manakala pedagang dan pelabur — daripada peserta spekulatif hinggalah mereka yang melaksanakan lindung nilai atau mencari pendedahan bertema — semakin memerlukan alat yang fleksibel dan canggih. Infrastruktur Axi serta rangkaian kontrak yang luas dibangunkan untuk menyokong keperluan yang sedang berkembang ini. Ketersediaan kontrak berterusan melalui broker yang dipercayai menawarkan fleksibiliti yang lebih luas, potensi pengurusan risiko yang kukuh serta akses sepanjang masa, sambil mengiktiraf peluang dan risiko yang wujud dalam derivatif aset digital.

Perihal Axi

Axi ialah broker berbilang aset yang menawarkan akses kepada forex, komoditi, indeks dan dengan tumpuan yang semakin meningkat — pasaran kripto melalui derivatif yang dikawal selia serta instrumen berasaskan dagangan spot. Penawaran kontrak kripto berterusan yang diperluas ini direka untuk memenuhi permintaan daripada pelanggan profesional dan runcit yang mencari pilihan dagangan yang dikawal selia, serba boleh serta boleh diakses di peringkat global.

