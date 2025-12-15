Axi: Criptomoeda Componente Estratégico de Portfólios para Traders e Investidores em 2026

SYDNEY, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a evolução dos mercados financeiros globais, a Axi acredita que as criptomoedas — acessadas por meio da sua plataforma e expandindo a linha de futuros perpétuos de cripto ("perps") — merecem um lugar significativo no planejamento diversificado de portfólios em 2026. O trading de criptomoedas está cada vez mais voltado para os derivativos, com os futuros perpétuos agora sendo o núcleo da atividade de ativos digitais em todo o mundo. Dados recentes indicam que os futuros perpétuos representam cerca de 68% de todo o volume de negociações de Bitcoin e cerca de 76% do volume global total de derivativos de criptomoedas em 2025, destacando seu contínuo crescimento e influência.

Paralelamente a essa mudança, a Axi expandiu sua linha para incluir mais de 150 contratos futuros perpétuos em tokens principais e emergentes, proporcionando aos traders uma exposição profunda em um ambiente regulado e de plataforma única. Com os derivativos dominando os mercados globais de criptomoedas, a plataforma da Axi fornece a liquidez, acessibilidade e flexibilidade que os traders modernos esperam — inclusive acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a capacidade de utilizar alavancagem em um ambiente controlado e regulamentado. A plataforma oferece a versatilidade dos instrumentos financeiros tradicionais, e a exposição ao cenário de ativos digitais em rápido desenvolvimento.

O aumento da participação institucional é um exemplo dessa evolução: em 2025 as instituições passaram a ser responsáveis por aproximadamente 42% de todo o volume de negociações de derivativos de criptomoedas, sinalizando uma crescente confiança institucional nos mercados de criptomoedas além da pura especulação no varejo. “Com os "perps” impulsionando a maioria das atividades de criptomoedas, estamos ampliando nossas ofertas para atender aos traders nesse novo mercado”, disse Stuart Cooke, Dirigente de Novos Negócios da Axi. “Nosso objetivo é reunir tudo em um ecossistema confiável — “perps”, copy trading, aplicativos móveis e suporte de nível institucional.”

Para 2026 o status atual dos derivativos de criptomoedas indica um momento crucial para os investidores que avaliam estratégias diversificadas. O domínio dos derivativos nas negociações à vista em 2025 indica um ambiente de mercado em rápida maturação, enquanto traders e investidores — de participantes especulativos aos que fazem hedge ou buscam exposição temática — exigem cada vez mais ferramentas flexíveis e avançadas. A infraestrutura e a ampla gama de contratos da Axi são criadas para atender a essas necessidades em constante evolução. A disponibilidade de contratos perpétuos por meio de uma corretora de valor oferece maior flexibilidade, potencial robusto de gerenciamento de riscos e acesso 24 horas por dia, reconhecendo as oportunidades e os riscos inerentes dos derivativos de ativos digitais.

Sobre a Axi

A Axi é uma corretora de múltiplos ativos que oferece acesso a forex, commodities, índices e, cada vez mais, mercados de criptomoedas, por meio de derivativos regulamentados e instrumentos adjacentes à vista. Sua oferta ampliada de perpétuos de cripto expandida foi criada para atender à demanda dos clientes profissionais e de varejo que buscam opções de negociações regulamentadas, versáteis e globalmente acessíveis.

Promovido pela AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Os criptoativos são produtos complexos e voláteis. Os preços são altamente voláteis e podem flutuar rapidamente, resultando em perdas substanciais. A negociação de criptomoedas não é regulamentada em todas as jurisdições e pode não ser adequada para todos os investidores. Considere se você entende como esses produtos funcionam e se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro.