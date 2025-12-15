Axi：2026 年加密货币成为交易者与投资者的战略性投资组合的重要组成部分

悉尼, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着全球金融市场不断发展，Axi 指出，通过其平台及不断扩大的加密货币永续期货 (又称“永续合约”) 产品线，加密货币有望在 2026 年的多元化投资组合规划中占据重要地位。 加密货币交易正日益向衍生品倾斜，永续期货已成为全球数字资产活动的核心。 近期数据显示，2025 年永续期货约占比特币总交易量的 68%，约占全球加密货币衍生品总交易量的 76%，突显其持续增长和影响力。

顺应这一转变，Axi 已将其产品线扩展至涵盖主流及新兴代币的 150 多种永续期货合约，使交易者能够在受监管的单平台环境中深度参与市场。 随着衍生品主导全球加密市场，Axi 平台提供了现代交易者所期待的流动性、可访问性和灵活性——包括全天候市场准入，以及在受控、受监管环境中运用杠杆的能力。 这既体现了传统金融工具的多功能性，同时也为投资者提供了参与快速发展的数字资产领域的机会。

机构参与度的上升印证了这一演变：截至 2025 年，机构投资者约占加密货币衍生品总交易量的 42%，表明机构对加密货币市场的信心正在增强，已不再局限于单纯的散户投机。 Axi 新业务负责人 Stuart Cooke 表示：“随着永续合约驱动了大部分加密货币活动，我们正在扩大产品范围，以顺应市场趋势并满足交易者的需求。 我们的目标是将所有功能——永续合约、跟单交易、移动应用及机构级支持——整合进一个值得信赖的生态系统中。”

展望 2026 年，随着加密货币衍生品确立其主流地位，投资者在评估多元化投资策略时正面临一个决定性的关键时刻。 2025 年衍生品交易相较于现货交易占据主导地位，显示出市场环境的快速成熟。与此同时，从投机参与者到寻求对冲或主题敞口的交易者与投资者，正日益需要灵活、先进的工具。 Axi 的基础设施和广泛的合约范围正是为支持这些不断变化的需求而构建。 通过可信经纪商提供永续合约服务，为交易者拓展了灵活性、强化了风险管理潜力，并实现了全天候市场接入——这既体现了数字资产衍生品的机遇，也包含了对其内在风险的认知。

Axi 是一家多资产经纪商，不仅提供外汇、大宗商品、指数的交易，也通过受监管的衍生品及现货相关工具，日益扩大其在加密货币市场的服务范围。 其扩展的加密货币永续合约产品旨在满足专业及零售客户对受监管、多功能、全球可访问的交易选择的需求。

