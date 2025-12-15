HPQ Silicium a clôturé un placement privé sans l’entremise d’un courtier de plus de 1,0 M$

MONTRÉAL, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans le développement de matériaux avancés et de procédés critiques, annonce avoir clôturé un placement privé sans intermédiaire portant sur 6 170 442 actions ordinaires au prix de 0,1625 $ par action, pour un produit brut total de 1 002 696,83 $.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention réglementaire de quatre mois et un jour suivant la date de clôture du placement, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le placement demeure assujettie à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Dans le cadre du placement privé, HPQ versera des commissions au moyen de l’émission de 333 303 bons de souscription à CI Investment Services Inc. Chaque bon donne droit à l’agent d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,18 $ par action pour une période de 48 mois à compter de la date de clôture du placement et est assujetti à la même période de détention de quatre mois et un jour.

Utilisation des fonds

En plus de servir aux besoins généraux en fonds de roulement et aux fins corporatives, le produit net du financement sera déployé de manière stratégique afin de soutenir les initiatives de commercialisation de HPQ au sein de ses trois piliers technologiques principaux :

Réacteur de silice pyrogénée (RSP) : accent mis sur les occasions de mise à l’échelle commerciale axées sur la demande des clients et sur les voies de génération de revenus;

: accent mis sur les occasions de mise à l’échelle commerciale axées sur la demande des clients et sur les voies de génération de revenus; HPQ ENDURA+™ : commercialisation des cellules HPQ ENDURA+™ et avancement du programme de matériaux d’anode à base de silicium soutenu par Ressources naturelles Canada;

: commercialisation des cellules HPQ ENDURA+™ et avancement du programme de matériaux d’anode à base de silicium soutenu par Ressources naturelles Canada; METAGENE™ : poursuite du développement technologique et de la commercialisation de la plateforme autonome de production d’hydrogène vert.



Participation de la direction

Dans le cadre du financement, M. Bernard Tourillon, président du conseil, président, chef de la direction et administrateur, initié et partie liée de HPQ, directement ou par l’entremise d’entités sous son contrôle, a souscrit à 615 384 actions ordinaires pour un montant de 99 999,90 $. À la suite de la clôture du placement privé, M. Tourillon détient, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle de 22 796 794 actions ordinaires, représentant environ 5,29 % des actions émises et en circulation de la Société.

La participation de M. Tourillon constitue une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement multilatéral 61-101 et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX.

La Société s’est prévalue des dispenses applicables relatives à l’évaluation officielle et à l’approbation des actionnaires minoritaires, puisque la juste valeur marchande de la participation de l’initié ne dépassait pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le conseil d’administration a approuvé le placement privé, incluant la participation de l’initié.



(Gauche) Échantillons de silice pyrogénée du lot d’essai no 7; (Centre) batteries HPQ ENDURA+ dans les bureaux de HPQ à Montréal; (Droite) système technologique METAGENE™ en opération.

« Mon investissement personnel de 100 000 $ reflète ma conviction quant à la capacité de la Société à exécuter ses priorités à court terme ainsi que ma confiance continue envers la stratégie de HPQ et sa création de valeur à long terme », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Alors que plusieurs de nos plateformes technologiques passent du stade du développement à celui de la préparation commerciale, ce financement nous permet de maintenir notre élan, de franchir des jalons clés à court terme et de demeurer disciplinés à mesure que nous progressons vers des activités génératrices de revenus. »

Avis concernant les valeurs mobilières américaines

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de Réacteur de silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

