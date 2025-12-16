Geely STARRAY EM-i establece el nuevo título GUINNESS WORLD RECORDS™ en Australia

MELBOURNE, Australia, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geely Auto anunció oficialmente que su modelo híbrido enchufable global, el Geely STARRAY EM-i (también conocido como Geely EX5 EM-i en algunos mercados), ha establecido con éxito un nuevo título GUINNESS WORLD RECORDS™ (Récords Mundiales Guinness). En un riguroso desafío realizado del 9 al 10 de diciembre de 2025, el modelo obtuvo el título de “Menor consumo de combustible al conducir la Ruta Costera Sídney, Melbourne con un SUV de producción con propulsión híbrida enchufable". Este logro establece la Tecnología Súper Híbrida EM-i de Geely Auto como un referente de la industria en eficiencia energética y rendimiento de largo alcance.



El vehículo del desafío, Geely STARRAY EM-i 29,8 kWh de Largo Alcance, completó los 1.056 km con un consumo de combustible verificado de 3,83 L/100 km, significativamente por debajo de los datos NEDC de 4,4 L/100 km. Construido sobre la arquitectura GEA desarrollada de manera independiente por Geely Auto y la Tecnología Súper Híbrida EM-i, el modelo cuenta con un motor de combustión interna de alta eficiencia de 1,5 L emparejado con un sistema E-Drive 11-en-1. Esta combinación permite al vehículo alternar sin problemas entre los modos totalmente eléctrico, solo motor y híbrido, equilibrando perfectamente el bajo consumo de energía con una autonomía extendida. El Súper Híbrido EM-i logra ahorros energéticos extremos mediante un motor dedicado de muy alta eficiencia térmica, una transmisión eléctrica híbrida extremadamente eficiente, estrategias inteligentes de gestión de energía y un diseño aerodinámico de ultra bajo arrastre.

El recorrido que batió el récord representa una “ruta de viaje metropolitana”, realizada a lo largo de la icónica ruta costera de Sídney a Melbourne, que cubre una distancia total de aproximadamente 1.000 kilómetros. Esta ruta fue elegida específicamente para reflejar escenarios de conducción reales y sofisticados, en lugar de una prueba en carretera cerrada. Bajo la estricta supervisión de los jueces oficiales de GUINNESS WORLD RECORDS™, el Geely STARRAY EM-i navegó terrenos complejos, incluidos llanos costeros, colinas onduladas y congestión urbana, todo mientras enfrentaba el calor de comienzos del verano en la costa australiana.

"El propósito principal de este desafío es demostrar los beneficios prácticos para el usuario de la tecnología Súper Híbrida EM-i”, dijo Dong Wan, director del Departamento de Control de Energía del Instituto de Investigación de Geely. "Seleccionamos esta ruta para probar el desempeño del vehículo en escenarios cotidianos de los usuarios. El resultado comprueba que el motor Súper Híbrido EM-i de Geely Auto alcanza niveles de eficacia energética de récord mundial".

El Geely STARRAY EM-i es un testimonio de la misión de Geely de crear vehículos inteligentes y de alta calidad para una audiencia global. Desarrollado desde cero como un vehículo global, sobresale no solo en eficiencia sino también en seguridad, espacio y comodidad. Desde su debut, el modelo ha obtenido una fuerte recepción en el mercado, alcanzando un volumen acumulado de ventas globales de 114.185 unidades hasta finales de noviembre de 2025. Se ha lanzado con éxito en mercados internacionales clave, incluyendo, Australia, Italia, México, Sudáfrica e Indonesia, estableciéndose rápidamente como uno de los nombres más mencionados en su segmento.

Tras su éxito en el desafío, el Geely STARRAY EM-i continúa su despliegue global, llevando esta tecnología híbrida que rompe récords mundiales a más consumidores en los mercados de todo el mundo. El exitoso desafío en Australia refuerza aún más la adaptabilidad del modelo y el compromiso de Geely de ofrecer soluciones de movilidad eficaces y ecológicas para todos.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es un fabricante líder de automóviles con sede en Hangzhou, China, y fue fundado en 1997 como una unidad subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). El Grupo gestiona varias marcas líderes, como Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr. Geely Auto Group también es el socio estratégico global del fabricante nacional de automóviles de Malasia, PROTON.

El Grupo emplea a más de 50.000 personas y opera 12 plantas y 5 centros globales de I + D en Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry y Frankfurt. El Grupo también cuenta con 5 estudios de diseño globales en Shanghái, Ningbo, Gotemburgo, Milán y Coventry, respectivamente, con más de 1000 empleados. Geely Automobile Holdings, una empresa subsidiaria que posee participaciones de control en Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr, cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong desde 2005.

En 2024, las marcas bajo la gestión de Geely Auto Group vendieron más de 2,17 millones de unidades, lo que representa un aumento interanual del 32%.

