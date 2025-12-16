LHV Groupi tulemused novembris 2025

LHV Groupi novembri tulemused paistsid silma kõrgema kasumi ja ärimahtude kasvuga. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuvõrdluses 94 miljoni võrra ja ulatus 5,38 miljardi euroni. Deposiitide maht kasvas 155 miljoni võrra ja ulatus 7,66 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 14 miljoni võrra 1,67 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti novembris 7,5 miljonit.

AS LHV Group teenis novembris konsolideeritud puhaskasumit 11,9 miljonit eurot. Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 11,4 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,9 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,2 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,04 miljonit eurot. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli novembris 19,3%.

LHV Panga klientide arv kasvas novembris 2875 võrra ja ulatus kokku 489 tuhande kliendini. Laenumahud kasvasid 40 miljoni euro võrra ja laenuportfelli maht ulatus 4,65 miljardi euroni. Eraisikute laenuportfell kasvas 22 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenuportfell kasvas 18 miljonit eurot. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev. Novembris alandati LHV Panga laenude ja võlakirjade allahindlusi 3,7 miljoni euro võrra. Hoiuste maht suurenes 35 miljoni euro võrra ja ulatus 6,64 miljardi euroni. Nõudmiseni hoiused vähenesid 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui tähtajalised hoiused suurenesid 71 miljoni euro võrra.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank näitas novembris väga head ärimahtude kasvu. Laenumahud suurenesid 55 miljoni euro võrra ja laenuportfell ulatus novembri lõpu seisuga 728 miljoni euroni. Krediidikomitee poolt heaks kiidetud, kuid veel väljastamata laene 144 miljoni euro ulatuses​. Hoiused kasvasid kuises võrdluses 119 miljoni euro võrra ja hoiuste kogumaht ulatus kokku 1,20 miljardi euroni. Eelmise kuu jooksul lisandusid mobiilipanka Easy Access hoiused ning algas laiem turundus- ja kommunikatsioonikampaania jaeklientide baasi kasvatamiseks.

November oli oktoobriga võrreldes finantsturgudel märksa rahulikum kuu ja see kajastus ka LHV fondide tulemustes. LHV Varahalduse suuremad fondid Ettevõtlik ja Julge tõusid kuuga vastavalt 0,6% ning 0,3%​. Fondide Tasakaalukas ja Rahulik tootluseks kujunes mõlemal 0,4%. LHV Pensionifond Indeks tõusis kuuga 0,9%. Müük olnud oodatust mõnevõrra tagasihoidlikum, fondide maht ja äritulu sellest tulenevalt plaanist veidi maas​. Viimase 12 kuu parimate tootlustega pensionifondid on suuremad LHV aktiivselt juhitud pensionifondid​.

LHV Kindlustus sõlmis novembris 3,3 miljoni euro eest uusi kindlustuslepinguid. Novembri lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 298 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 2,3 miljoni euro ulatuses ja registreeriti 12 700 uut kahjujuhtumit. Novembris oli neto kulusuhe tavapärasest kõrgem ulatudes 30,7%, mis oli suuresti tingitud müügikampaania erinevatest kuludest. Müügikampaania aitas kaasa ka tugevatele tulemustele kasko- ja liikluskindlustuse müügis.

LHV Groupi netotulude senise aasta tulemus jääb finantsplaanile alla 8,7 miljoni euroga ehk 3%. Puhaskasumi vaates jääb senise aasta tulemus finantsplaanile alla 5,9 miljoni euroga ehk 5%. Novembri lõpu seisuga ületab laenuportfell finantsplaani 114 miljoni euroga ning hoiuste maht 168 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.





