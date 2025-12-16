SPIE Global Services Energy soutient la transition énergétique de l’Australie avec l’acquisition de Worley Power Services

Cergy, le 16 décembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir Worley Power Services, une filiale du groupe Worley. Grâce à cette acquisition, SPIE Global Services Energy élargit son expertise historique en maintenance technique pour intégrer les actifs de production d’électricité. Présente en Australie depuis 2012, SPIE Global Services Energy se positionne désormais comme un acteur majeur de la transition énergétique du pays, du charbon et du gaz vers les sources renouvelables.

Fort de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle réussie, Worley Power Services s’est imposée comme le leader incontesté du marché en matière de gestion d’actifs sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ses services incluent l’exploitation et la maintenance (O&M) de parcs éoliens, de centrales électriques et de gazoducs à travers l’Australie. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a opéré un virage stratégique vers les actifs de production d’électricité bas carbone, en phase avec l’accélération de la fermeture des centrales à charbon en Australie. Elle est ainsi devenue le prestataire O&M de référence pour les entités gouvernementales, les producteurs d’électricité et les investisseurs en infrastructures.

Worley Power Services assure actuellement l’exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d’électricité représentant une capacité totale de plus de 2 700 MW, ainsi que plus de 1 100 km de gazoducs. Pour l’exercice clos le 30 juin 2025, Worley Power Services a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros et emploie 320 personnes, principalement des techniciens et ingénieurs hautement qualifiés.

Christophe Bernhart, Directeur Général de SPIE Global Services Energy, accueille chaleureusement les équipes de Worley Power Services : « Alors que l’Australie accélère sa transition vers les énergies renouvelables, nous sommes ravis de relever ce défi en intégrant l’expertise opérationnelle de WPS. L’acquisition de Worley Power Services viendra compléter nos activités actuelles en Australie et nous permettra de renforcer notre présence dans notre cœur de métier traditionnel : l’exploitation, la maintenance et l’intégrité des actifs dans le secteur des énergies vertes, ce qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de SPIE. Il s’agit d’une étape majeure pour consolider notre présence à long terme en Australie, un marché stratégique pour nous. »

Gillian Cagney, Présidente des Opérations Globales APAC du groupe Worley : « L’équipe Power Services joue un rôle essentiel dans le secteur énergétique australien depuis de nombreuses années, nous sommes convaincus qu’elle est bien positionnée pour poursuivre son succès. »

Une fois l'acquisition finalisée, Worley Power Services sera renommée « SPIE Power Services ».

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

À propos de SPIE Global Services Energy

Filiale internationale du groupe SPIE présente dans une vingtaine de pays en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, SPIE Global Services Energy intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures de production d’énergie, de la conception à la maintenance.

SPIE Global Services Energy s’appuie sur un vaste réseau de proximité pour mobiliser rapidement des ressources et répondre aux besoins de ses clients dans les meilleures conditions de sécurité.

S’appuyant sur l’expertise de ses 5 000 collaborateurs, SPIE Global Services Energy aide les acteurs de l’industrie du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables à améliorer la performance technique de leurs infrastructures, leur efficacité énergétique et à réduire leur empreinte carbone.

