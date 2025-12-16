EDF : EDF annonce l’exercice de l’option de remboursement d’obligations hybrides

EDF annonce l’exercice de l’option de remboursement d’obligations hybrides

Les termes comportant une majuscule utilisés dans le présent communiqué de presse ont la signification qui est attribuée dans le Prospectus du 20 janvier 2014 relatif aux Obligations perpétuelles émises le 22 janvier 2014, et dans le Prospectus du 25 janvier 2013 relatif aux Obligations perpétuelles émises le 29 janvier 2013.

EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) annonce son intention d'exercer son option de remboursement des Obligations hybrides émises le 22 janvier 2014 pour un montant nominal de 1 milliard d’euros (ISIN FR0011697028) et des Obligations hybrides émises le 29 janvier 2013 pour un montant nominal de 1,25 milliard de livres sterling (ISIN FR0011401728).

Ces Obligations hybrides ont fait l’objet d’offres de rachat lancées le 10 septembre 2024 et le 29 septembre 2025, laissant des Obligations hybrides en circulation pour un montant de 282,8 millions d’euros et de 159,6 millions de livres sterling (1). Ces dernières feront l’objet d’un remboursement respectivement le 22 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, correspondant à leur Première Date de Remboursement Anticipé définie aux Termes et Conditions des Obligations contenus dans les Prospectus du 20 janvier 2014 et du 25 janvier 2013.

Par ailleurs, depuis le 30 juin 2025, EDF a réalisé des placements obligataires privés pour un montant total de 750 millions d’euros et l’émission additionnelle de 50 millions d’euros assimilables aux obligations émises le 9 décembre 2019 d’une maturité initiale de 30 ans avec un coupon fixe de 2,000 % (ISIN : FR0013465424).

(1) Cf. communiqué de presse du 7 octobre 2025

