Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 8. desember til 12. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.287.834 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 233,3271 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 8. desember OSE 318.834 234,6713 74.821.189,26 CEUX TQEX 9. desember OSE 321.000 235,5688 75.617.584,80 CEUX TQEX 10. desember OSE CEUX TQEX 11. desember OSE 325.000 230,6836 74.972.170,00 CEUX TQEX 12. desember OSE 323.000 232,4321 75.075.568,30 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.287.834 233,3271 300.486.512,36 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 8.068.233 238,9125 1.927.601.644,48 CEUX TQEX Totalt 8.068.233 238,9125 1.927.601.644,48 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 9.356.067 238,1437 2.228.088.156,85 CEUX TQEX Totalt 9.356.067 238,1437 2.228.088.156,85





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 53.714.260 egne aksjer, tilsvarende 2,10% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 42.678.377 egne aksjer. tilsvarende 1,67% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

