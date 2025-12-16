Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 8. desember til 12. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.287.834 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 233,3271 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|8. desember
|OSE
|318.834
|234,6713
|74.821.189,26
|CEUX
|TQEX
|9. desember
|OSE
|321.000
|235,5688
|75.617.584,80
|CEUX
|TQEX
|10. desember
|OSE
|CEUX
|TQEX
|11. desember
|OSE
|325.000
|230,6836
|74.972.170,00
|CEUX
|TQEX
|12. desember
|OSE
|323.000
|232,4321
|75.075.568,30
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.287.834
|233,3271
|300.486.512,36
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|8.068.233
|238,9125
|1.927.601.644,48
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|8.068.233
|238,9125
|1.927.601.644,48
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|9.356.067
|238,1437
|2.228.088.156,85
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|9.356.067
|238,1437
|2.228.088.156,85
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 53.714.260 egne aksjer, tilsvarende 2,10% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 42.678.377 egne aksjer. tilsvarende 1,67% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg