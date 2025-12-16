Statkraft og Fortescue med reforhandlet kraftavtale for Holmaneset-prosjektet

(Oslo, 15 desember 2025) Statkraft og Fortescue er enige om justering og forlengelse av den betingede kraftavtalen som allerede foreligger for Holmaneset-prosjektet.



Prosjektet for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk er for tiden i en fase med mulighetsstudier, og Fortescue fortsetter arbeidet med utredninger og godkjenninger.



Avtalens startpunkt er nå justert til 2029, samtidig som avtalen utvides til å omfatte en ti-årig kraftleveranse.



- For Statkraft er det en prioritert oppgave å tilby stabile og konkurransedyktige kraftavtaler som kan bidra til ny, grønn industriutvikling og grønn omstilling. Vi er derfor glade for å kunne reforhandle avtalen med Fortescue og på den måten møte deres nye behov på Holmaneset, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked i Statkraft.



- Fortescue fortsetter å arbeide med godkjenninger og utredninger knyttet til utviklingen av prosjektet på Holmaneset. Den reforhandlede kraftavtalen gir rom for at denne prosessen kan fortsette, sier Fortescues prosjektleder, Gabriela Celin.



Kraftkjøpsavtalen (PPA) er betinget av finansiell lukking og oppstart av kommersiell drift.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther, pressetalsperson Statkraft AS

+47 91 24 16 36 | lars.gunther@statkraft.com



Mediekontakt Fortescue

+61 1800 134 442 | media@fortescue.com

