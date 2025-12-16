Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospekterne er blevet opdateret som følge af, at en række af foreningens afdelinger har fået tilpasset sine prækontraktuelle bæredygtighedsbilag.

Derudover er foreningens finanskalender for 2026 tilføjet til prospekterne.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





