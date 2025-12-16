VIRBAC: Hyperthyroïdie féline : Virbac acquiert Thyronorm

Cette acquisition apporte à Virbac un produit de spécialité de premier plan, sur un segment en croissance, pour améliorer la qualité de vie des chats âgés.



Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition auprès de Norbrook d’un médicament innovant pour stabiliser l'hyperthyroïdie féline. Virbac assurera la distribution directe de ce traitement sous la marque Thyronorm au Royaume-Uni, en Australie et Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux États-Unis sous la marque Felanorm,. En Europe, la distribution restera gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco (en Allemagne) avant d'être progressivement reprise par Virbac. Cette solution est parfaitement adaptée à notre portefeuille produits et à nos capacités.



La transaction, d’un montant autour de 100 M£, devrait être relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et sur la marge d'EBITDA du groupe Virbac dès la première année.



L'hyperthyroïdie est une maladie endocrinienne courante qui touche plus de 10% des chats âgés. Entraînant un dérèglement du métabolisme (perte de poids, intolérance à la chaleur, irritabilité, tachycardie et parfois diarrhée ou vomissements), l’hypersécrétion des hormones thyroïdiennes peut être fatale si elle n’est pas diagnostiquée et prise en charge à temps.



​Le nombre croissant de chats dans les foyers et l'allongement de leur espérance de vie renforcent l'importance de ce type d'innovations pour le traitement des affections chroniques. Commercialisé depuis 2016, Thyronorm se présente sous une forme liquide plus pratique à administrer que les comprimés, permettant un dosage exact pour les vétérinaires et les propriétaires d'animaux. Une amélioration concrète de la vie quotidienne des chats âgés.



Partenariat et potentiel futur

Norbrook continuera d'être notre partenaire de confiance en tant que fabricant du produit (CMO). Générant aujourd’hui un chiffre d'affaires de 14 M€ (correspondant à un chiffre d’affaires in-market d’environ 27 M€), ce produit dispose d’un fort potentiel de développement. Grâce à la présence mondiale de Virbac et à nos relations approfondies avec les vétérinaires, nous pourrons consolider la position de Norbrook, récupérer progressivement la distribution du produit dans nos marchés et garantir l'accès et l'information sur les bénéfices de ce produit à un plus grand nombre de vétérinaires et de propriétaires de chats.



Paul Martingell, directeur général du groupe Virbac : “Cette acquisition illustre parfaitement notre engagement à faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin, en facilitant l'accès à des produits spécialisés et innovants pour les affections difficiles à traiter, là où les besoins non-satisfaits sont croissants. Virbac a fait ses preuves en matière d'intégration et de développement de tels actifs, et cette acquisition démontre une fois de plus notre volonté d'investir dans une croissance durable et de nous positionner comme le partenaire de choix des entreprises développant des solutions innovantes. Nous sommes impatients de collaborer avec Norbrook dans les prochains mois afin de garantir une intégration harmonieuse et de soulager un plus grand nombre de chats âgés atteints de cette pathologie.”



